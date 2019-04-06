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特派員在現場／上海數字街…背後都有故事

2019-04-06 01:56經濟日報 特派記者 林宸誼

上海的大街小巷藏有不少數字的路名，每條路名背後幾乎都有一段故事，讓人想起昔日十里洋場的風華。

一二八紀念路位於寶山區內，為紀念1932年上海「一二八事變」而得名；二馬路是指現在的九江路，特色是銀行多，尤其外國銀行，自從建設銀行2018年宣布無人銀行在此開業，讓九江路聲名大噪。

三馬路指的是現在的漢口路，漢口路和與之相交的小路望平街（今山東中路），曾是上海的報館集中地。

四馬路是福州路，上海近百家出版機構及文化用品商店均集中在這條路上，福州路素有「文化街」的稱號。

廣東路舊稱五馬路，過去因遍布大大小小的古董店而聞名海內外，中共建政後就式微了。

六灶港位於浦東新區南部，保持著清末民初時期的水鄉特色風貌。

七寶老街位於閔行區中部，距上海中心城區5公里，分為南北兩大街，南大街以特色小吃為主，包括七寶方糕、海棠糕、七寶湯糰等；北大街是以旅遊工藝品、古玩、字畫為主。

上海話裡，一排房子叫做「一埭（da）房子」，老楊浦人都知道，區裡曾經有一個恒豐紗廠，為瞭解決工人居住問題，建造14間二層樓的里弄住宅，共8埭，於是被當地人稱為「八埭頭」，在楊樹浦平涼路的通北路口一帶，成為楊浦的生活和商業中心之一。

八仙橋在黃浦區西藏南路、延安東路及周邊一帶，曾遍布各種飯店商鋪，迅速成為上海的娛樂中心之一。

在虹口、原閘北（現為靜安區）交界的柳營路、同心路、水電路交叉路口，有一座貌不驚人的鋼筋水泥橋，名叫八字橋，這座橋曾歷經戰火洗禮，兩次淞滬抗戰在此引爆。

九曲橋位於城隍廟豫園內，三步一折、五步一曲，彎來彎去，像條白龍匍匐於水面上。

作為上海最早的港口，十六鋪的地位不可取代，清光緒時期「鋪」作為區的單位，最初時上海縣共有21鋪之多，後來漸漸只存了十六鋪下來，如今早已變身為時尚碼頭。

百色路取名自廣西百色，也就是中共百色起義的地方，位於徐匯區，附近名校雲集，有上海中學、華東理工大學等。

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