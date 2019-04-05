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汶萊伊斯蘭刑法適用外國遊客 大陸使館發布提醒

2019-04-05 22:12聯合報 記者林則宏╱即時報導

汶萊本月3日起正式實施極其嚴厲的《伊斯蘭刑法》，引發國際社會關注與撻伐。大陸駐汶萊大使館為此特別發出「提示」，提醒大陸民眾該法適用於汶萊境內所有人，包括穆斯林和非穆斯林，也包括在汶萊居留的外國人和臨時到汶萊的外國遊客。但該法有些條款，僅適用於穆斯林。

公告稱，2014年生效的《伊斯蘭刑法》第一階段，針對違反宗教管理的一般規定以及不當行為，如穆斯林未按時進行每周五的祈禱、對齋月不敬等，所涉刑罰主要包括罰款和監禁。

今年4月3日起生效的第二、三階段主要針對盜竊、搶劫、強姦、通姦、謀殺和侮辱先知穆罕默德等罪行，刑罰涉及鞭刑、肉刑（斷手足）、石刑和死刑等重刑。

該法主要內容包括：

一、關於重罪：偷盜罪、通姦、強姦、同性性行為、傷害、謀殺罪，根據情節嚴重程度，可被判鞭刑、肉刑、石刑乃至死刑。上述刑罰主要針對穆斯林。但如非穆斯林與穆斯林女性未婚發生性關係或發生婚外性關係，或引誘穆斯林女性私奔，也會依據伊斯蘭刑法被判刑。

二、關於宗教管理：禁止在公共場所飲酒，不得向穆斯林提供、推薦、售賣酒精飲料。齋月期間白天禁止在公共場合飲食、吸煙，避免買賣可現場消費的食品。每周五中午12時至14時，穆斯林必須到附近清真寺祈禱，屆時餐廳、店鋪等都將停止營業，雇主不得限制穆斯林雇員按時祈禱的權利。

三、關於伊斯蘭宗教神聖性：禁止在汶萊傳播任何宗教或信仰，包括未經批准傳播伊斯蘭教；禁止通過網路傳播針對伊斯蘭教和《伊斯蘭刑法》的任何謠言、評論等；避免在穆斯林面前稱崇拜某明星、人物、動物、地點等；避免在公開場合使用涉及伊斯蘭教的固定詞彙和表達，包括問候語；禁止任何侮辱伊斯蘭教先知、《古蘭經》和《伊斯蘭刑法》的言論；禁止發表或做出侮辱蘇丹講話、政府宗教機構和官員的言論或行為。出現上述行為者視情節嚴重程度可能被判處罰款、監禁、鞭刑乃至死刑。

四、關於不雅行為：指任何玷汙伊斯蘭形象、使人墮落、帶來不良影響，或引起觀者反感的行為。在公共場所接吻等過度親密行為、衣著暴露、未婚男女（或一方未婚）同居或有可能引起嫌疑地獨處，做異性裝扮等均屬不雅行為，將面臨罰款或監禁，或兩者兼施。

大陸駐汶萊使館提醒，在汶萊期間應嚴格遵守包括《伊斯蘭刑法》在內的當地法律法規，尊重當地宗教信仰和文化習俗，避免因不當行為招致懲罰。

汶萊本月3日起正式實施嚴厲的《伊斯蘭刑法》，大陸駐汶萊大使館提醒，該法也適用於在...
汶萊本月3日起正式實施嚴厲的《伊斯蘭刑法》，大陸駐汶萊大使館提醒，該法也適用於在汶萊的外國人和外國遊客。圖為汶萊航空在台北捷運站內的廣告。（歐新社）
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