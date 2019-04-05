林奕含案狼師陳星疑改名在福州授課 網民批引狼入室

2019-04-05 21:43 香港01 記者王兆陽／報導



有大陸網民爆料稱，陳星疑似已經改名，並在福建福州一教育機構授課。圖擷自微博 分享 facebook 台灣作家林奕含於2017年4月自殺，其父母發聲明表示，愛女輕生是因為曾被誘姦，引起社會廣泛關注。涉事教師陳星之後遭到台南地檢署調查，但最後地檢署決定不予起訴。

不過，今天（5日）就有大陸網民爆料稱，陳星疑似已經改名，並在福建福州一教育機構授課。

曾被稱為「美女資優生」的台灣作家林奕含2017年2月出版處女作《房思琪的初戀樂園》，根據真人真事改編，寫出年長補習班老師利用權勢「誘姦」未成年女學生的事件，在文壇一鳴驚人，但她卻在同年4月27日上吊自殺，事件引起轟動。

其父母表示愛女自殺是因為曾經遭到誘姦，而網民藉林奕含的著作《房思琪的初戀樂園》推斷國文補習老師陳星就是故事中的「狼師」，涉誘姦未成年少女。不過，陳星否認誘姦，表示曾和林奕含相戀，此事他的妻子也已經知曉，並原諒了他。

此後台南地檢署經過4個月的調查，作出不起訴陳星的決定。當時有消息稱，陳星已赴大陸。

今天（5日），有內地網民在微博爆料，表示陳星現在改名為「陳藝」，目前在福建的「福州一飛外語學校」授課，開設了「陳藝國文課堂」。

從福州一飛外語學校微博可看到，這名現在叫「陳藝」的教師確實在該校以網絡直播授課，授課內容包括《亂句重組技巧》、《古詩文概說》等。而該學校的微信公眾號則稱，「陳藝老师漂亮的板书以及深厚的文化底蕴，赢得了许多同学和家长的认可」，微信號還表示，陳藝的家「到處都充滿了傳統文化的氣息」。

香港01記者今天致電福州一飛外語學校查證此事，不過，該校工作人員沒有正面回答記者關於陳星是否在該校任教的問題，僅僅表示，學校已經注意到了網上的消息，正在處理此事，之後會向公眾交代。

此後香港01又致電當地教育主管部門福州市教育局詢問情況，教育局工作人員表示，由於現在是公眾假期，許多員工正在休假，尚未掌握情況，會對此事進行跟進。

公開資料顯示，福州一飛教育培訓學校於2004年8月經福州市教育局批准正式掛牌成立，經福建師範大學外國語學院授權，成立福建師範大學外國語學院市區教學基地，「中外教師團隊合作教學正在成為我校外語教學的特色和亮點」。

曝料網民稱，將此事曝光，不是想要公開審判陳星，也不是為了讓誰「身敗名裂」，只是想要「預防下一個房思琪」。該微博獲得大量網民轉發，不少網民表示震驚，說這是「引狼入室」，亦有網民表示「希望大家別忘記林奕含的死諫」。

有大陸網民爆料稱，陳星疑似已經改名，並在福建福州一教育機構授課。圖擷自微博 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》