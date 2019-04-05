黃金獵犬一路跟回家 175公分小夥躲陽台抽泣

2019-04-05 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



重慶有名身高175公分左右的男子，日前被一隻「不認識」的黃金獵犬尾隨，沒想到這隻狗不只跟回家，還在客廳裡散步、大叫，嚇得他爬到陽台上大哭，直到警方到場還一直發出「嗚嗚嗚嗚」的抽泣聲。

梨視頻報導，重慶市渝中區上清寺派出所接到報案，原來是有一隻黃金獵犬闖入民宅，怕狗的屋主已經嚇哭需要協助。

由於警方拿不到大門的鑰匙，只好將手伸進鐵門柵欄內開鎖，並將黃金獵犬帶離，過程中警方還不斷安慰被嚇壞的男子說：「你不要哭、不要哭」。