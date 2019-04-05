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美媒熱炒中國女諜案 環球時報：真相哭笑不得…

2019-04-05 17:47世界日報 中國新聞組／北京5日電

美國主流媒體近日熱炒「中國女間諜入侵美國總統川普的海湖莊園」一事，兩名美國政府人士也透露，美國聯邦調查局（FBI）正調查此案是否與中國情治單位或政治影響力運作有關。不過，中國官媒環球時報卻揭密，只是該名上海女子想攀龍附鳳的誤會，事實令人哭笑不得。就連川普也回應：「我根本不擔心這事，她就是偶然進入的。」

綜合本報系聯合報、環球網報導，美媒指控，因為特工盤查發現中國女子張玉靜攜帶有惡意軟體的隨身碟，以及四隻手機、一個電腦和外接硬碟闖進總統莊園，因此認定她是想植入「木馬」的中國女間諜。

根據起訴書，張玉靜被控向聯邦特勤局人員說謊以及非法進入限制區。據南佛羅里達太陽哨兵報報導，她在接受訊問時自稱是受當地一個名叫查爾斯的華人朋友邀請，從上海來參加此次活動，「打算和總統家屬討論中美經濟問題」。

環時報導，事實上張女是去參加宣稱「可以跟川普家人合影」的活動，引介她進入莊園的華裔人士辛蒂楊，身分是和平統一促進會副會長。

辛蒂楊力挺川普開募捐籌款，一度也被炒作成來歷不凡的中國女間諜，但後來澄清只是川普粉絲。

張玉靜就是報名以聯合國華人友好協會參觀海湖莊園的活動，但跟聯合國並沒有關係，不料陰錯陽差被認為是中國女間諜。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，正在海湖莊園度假的川普3日被問及此事時回應說：「不，我根本不擔心。」在川普看來，這名女子得以順利進入海湖莊園只是一個「偶然情況」，「我認為這只是一個偶然情況，（俱樂部）前台接待人員做得非常好，」他表示，他已被告知此事。

儘管這件事本身並不大，但因為華裔女性、美國總統川普的海湖莊園、「帶有惡意軟件」的隨身碟等因素立即引起了美國媒體的熱炒。美國一些政客也將此事提升為「國家安全事件」。

復旦大學美國研究中心副主任宋國友表示，美國媒體將這類小事情無限放大，將中國人在美國的無意行為拔高為背後有政府授意的刻意之舉，營造華人接近美國重要設施和人物都有間諜嫌疑的氛圍，顯示出當前美國對華敵意的增加。

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