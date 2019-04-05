本可逃過一劫…涼山火災彎刀烈士 自告奮勇當嚮導

2019-04-05 16:35 世界日報 中國新聞組／北京5日電



四川涼山木里縣雅礱江鎮立爾村的山坡上，捌斤的遺體2日下午被火化。今年49歲的捌斤，是立爾村撲火隊隊員，也是此次涼山木里森林火災中喪生的唯一村民。他原本可以跟隨另一支隊伍從左側山體下山，但他自告奮勇為消防員當嚮導，不幸遇難。

新京報報導，3月30日晚上，接到上山探明火點的命令後，捌斤與數名村民率先出發。據媒體披露的消息顯示，當日，副鎮長兼武裝部長帶領村民抵達後，捌斤原本可以跟隨隊伍從左側山體下山。由於熟悉路況，捌斤決定為消防員當嚮導，因此走了另一條路。

據報導，爆燃發生後，大家無法聯繫上捌斤一行人。眾人打著手電上山大聲呼喊，但周圍除了樹木被燃燒的聲音，沒人應答。

4月1日，捌斤遇難的消息傳下了山。有媒體報導稱，眾人找到捌斤的遺體時，他手裡還拿著砍樹的彎刀。正是通過彎刀、乾糧包和毛布綁腿，村民才認出了他。

村民杜基次爾說，當地有習俗，如果出生時名字不好取，就會稱一下體重。捌斤出生時有七斤多，便以「捌斤」為名。

報導指出，捌斤今年年初加入撲火隊，他家中有妻子和七旬的父母，兩個兒子。捌斤是一家六口人的頂樑柱，他為人寬厚，喜歡幫助別人，有時自己忙不過來，他非常樂意幫忙。平時村里有急事，他也會第一時間出來幫忙。

4月2日下午，在離家約500多米的山坡上，捌斤的遺體被火化。親屬守了一整晚，直到火堆自然冷卻。根據當地習俗，家屬會將骨灰收集起來放在棺材裡，在火葬點為他立碑安葬。在這裡，捌斤將繼續守護他的家鄉，他的大山。