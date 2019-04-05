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涼山救火英雄一路走好！萬人悼英烈 習李獻花圈

2019-04-05 16:29世界日報 中國新聞組／北京5日電

四川涼山州木里縣森林火災犧牲烈士追悼會4日在涼山州西昌市火把廣場舉行，現場氣氛哀...
四川涼山州木里縣森林火災犧牲烈士追悼會4日在涼山州西昌市火把廣場舉行，現場氣氛哀戚，中間最大花圈為習近平敬獻。（中新社）
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四川涼山州木里縣森林火災撲救中英勇犧牲烈士追悼會4日在涼山州西昌市火把廣場舉行，數萬民眾揮淚送別在犧牲的英烈。國家主席習近平、國務院總理李克強、國務院副總理韓正等黨和國家領導人向30名烈士敬獻花圈。涼山州政府將當日定為哀悼日，政府機構均降半旗。數萬人前來為英烈送行，人群綿延數公里。

綜合中新社、央視網、新京報報導，涼山州木里縣3月30日發生森林火災。為防止火勢蔓延到附近村鎮，涼山撲(救)火人員進入海拔4000多米的原始森林撲火。3月31日下午，撲火行動中，受風力風向突變影響，突發林火爆燃，30名撲火人員不幸遇難。

據報導，4日的火把廣場上，30個純白花圈並排列在祭禮台上，花圈上方懸掛著30名英雄的黑白遺照。各級領導、相關部門和群眾敬獻的花圈、花環沿着祭禮台外的通道匯成一條寄託哀思的花河。火把廣場外，前來為英烈送行的人群綿延數公里。

上午10時40分許，悼念活動開始。全體現場人員為犧牲的烈士肅立默哀，表達對逝去英雄的殷殷追思和深切懷念。

30殉難者獲批為烈士

報導指出，為告慰英雄，中國應急管理部、四川省人民政府批准木里森林火災中英勇犧牲的30名撲火人員為烈士。其中27名消防員被追記一等功，11人被追認為共產黨員。

這30位烈士中年齡最大的38歲，最小的僅18歲。他們有的剛剛新婚，每一個微信朋友圈的動態都在「任務途中」；有的沒來得及向暗戀三年的姑娘告白，便已生死相隔；有的在事發前兩天，通過網路留下一張自己在黑暗中面向熊熊山火奔跑的照片。

另據文匯報報導，火把廣場外，前來為英烈送行的人群綿延數公里。他們有的手持鮮花；有的用竹背兜背着孩子，雙手還攙扶着白髮老人；有的雙手捧着潔白哈達、彝族英雄結。

「英雄，一路走好！」「你們永遠活在人民心中！」「救火英雄，浩氣長存！」火把廣場外一條條黑色橫幅訴說着人們的心聲。涼山州政府將當日定為全州哀悼日，全州範圍內停止一切公共娛樂活動。有數萬市民前往火把廣場追悼英烈，西昌其他街道上的行人顯得十分稀少，沿途學校、政府機構均降半旗。

再新增一名遇難人員

另外，澎湃新聞4日先後從木里縣森林草原防火指揮部辦公室和木里林業局護林防火辦公室得到證實，木里森林火災撲救過程中新增一名遇難人員，係四川省木里林業局職工王慧蓉，男性，享年50歲。至此，這一森林火災已造成31名撲火人員犧牲。據悉，王慧蓉在木里森林火災撲救過程中失聯，於4月4日下午3時15分發現死亡。

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