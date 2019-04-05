兩岸「新四通」人民日報：金門馬祖捷足先登

2019-04-05 14:45 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



人民日報海外版指出，兩岸「應通盡通」，福建和金門、馬祖先行一步，其中，通水已經實現，通氣正在推動，通電、通橋也在規劃之中。

人民日報海外版報導，談起福建與金馬「新四通」的推動，連江縣長劉增應表示，馬祖和福州應該跨出更大的一步，一定要常來常往，越走越親，加速兩岸交流交往，他希望福州和馬祖之間的小三通航線適時加密，同時做大做強貨運航線，促進經貿合作。

馬祖北竿鄉長陳如嵐表示，希望馬祖、黃岐新航線，能成為兩岸一日生活圈的紐帶。南竿鄉長陳振國則表示，希望兩岸通橋，水電油氣等也應通盡通，「這樣兩岸的聯繫就更為緊密了」。

報導指出，2018年8月5日，福建向金門供水工程正式通水，晉江水通過管道加壓輸送到了金門。談及金門從福建引水7個月來的成效，金門縣縣長楊鎮浯近日表示，引水工程為金門百姓提供了優質的替代水源，這是重要的民生資源。水資源的穩定供給，也為有意願來金門投資的人提供了穩定的商業環境和信心，按現在的條件，下一步通氣比較有機會，有可行性。

北京清華大學台灣研究院常務副院長殷存毅表示，大陸總書記習近平所提的兩岸「新四通」，即經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通，舉例來說，基礎設施聯通，是因為台灣有些基礎設施較老，需要更新跟上發展；能源資源互通，則因為台灣是個海島，石油、天然氣等重要資源都靠進口；行業標準共通主要是針對5G等新科技，如果標準不統一，很難進入相關市場。