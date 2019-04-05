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兩岸「新四通」人民日報：金門馬祖捷足先登

2019-04-05 14:45聯合報 記者許依晨╱即時報導

人民日報海外版指出，兩岸「應通盡通」，福建金門馬祖先行一步，其中，通水已經實現，通氣正在推動，通電、通橋也在規劃之中。

人民日報海外版報導，談起福建與金馬「新四通」的推動，連江縣長劉增應表示，馬祖和福州應該跨出更大的一步，一定要常來常往，越走越親，加速兩岸交流交往，他希望福州和馬祖之間的小三通航線適時加密，同時做大做強貨運航線，促進經貿合作。

馬祖北竿鄉長陳如嵐表示，希望馬祖、黃岐新航線，能成為兩岸一日生活圈的紐帶。南竿鄉長陳振國則表示，希望兩岸通橋，水電油氣等也應通盡通，「這樣兩岸的聯繫就更為緊密了」。

報導指出，2018年8月5日，福建向金門供水工程正式通水，晉江水通過管道加壓輸送到了金門。談及金門從福建引水7個月來的成效，金門縣縣長楊鎮浯近日表示，引水工程為金門百姓提供了優質的替代水源，這是重要的民生資源。水資源的穩定供給，也為有意願來金門投資的人提供了穩定的商業環境和信心，按現在的條件，下一步通氣比較有機會，有可行性。

北京清華大學台灣研究院常務副院長殷存毅表示，大陸總書記習近平所提的兩岸「新四通」，即經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通，舉例來說，基礎設施聯通，是因為台灣有些基礎設施較老，需要更新跟上發展；能源資源互通，則因為台灣是個海島，石油、天然氣等重要資源都靠進口；行業標準共通主要是針對5G等新科技，如果標準不統一，很難進入相關市場。

南開大學台灣經濟研究所所長曹小衡表示，九合一選舉後，很多泛藍陣營的縣市長提出要進一步與大陸開展經濟交流，得到了廣泛支持，「新四通操作性很強，除了兩岸經濟合作已有基礎，更因為切實考慮到了台灣民眾的需要」。

繼2018年8月實現向金門供水後，福建也開始推動向馬祖供水的計畫。圖為去年8月5...
繼2018年8月實現向金門供水後，福建也開始推動向馬祖供水的計畫。圖為去年8月5日在福建泉州市晉江龍湖水庫舉行的福建向金門供水工程正式通水儀式。（中新社）
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