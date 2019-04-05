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教師墮樓一個月 再爆約聘師當眾被辭職

2019-04-05 15:17香港01 香港01記者邵沛琳／報導

上月六日清晨，天水圍東華三院李東海小學48歲的圖書館主任老師林麗棠，於校內墮樓亡...
上月六日清晨，天水圍東華三院李東海小學48歲的圖書館主任老師林麗棠，於校內墮樓亡。香港01記者黃偉民／攝影
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上月六日，天水圍東華三院李東海小學圖書館主任老師林麗棠校內墮樓身亡，事隔一個月，有李東海小學老師指，林老師事件，只是校長羅婉儀管治失當的冰山一角。去年七月，一名英文科合約男教師，於教師大會上當眾「被辭職」，其他老師被蒙在鼓裡，以為他是另有新工，拍掌歡送。另外，今年初校長豪用政府百萬元津貼，更換未損毀的時鐘及椅子，造成浪費。

男教師當眾「被辭職」　同僚蒙在鼓裡拍掌

上月6日清晨，天水圍東華三院李東海小學48歲的圖書館主任老師林麗棠於校內墮樓亡，據知林老師生前曾多次遭校內逼退，要求她寫悔過書及離職。有李東海小學教師向香港01記者透露，校內欺壓老師情況常見，資深的老師更是「開刀」目標。有李東海小學老師指，去年一名任教英文科的男老師，被校長指責他遭家長投訴，要求另一名英文科主任觀課、查家課簿。

前同事當眾接禮物　才知悉不獲續約

在七月的全體教職員會議上，該名男老師被英文科主任「點名」，並向他贈送離職禮物，「當時其他老師都拍掌，以為男老師搵到新工，好戥佢開心！」會議結束後，該名男老師向同僚哭訴，他於接獲禮物才知道自己「被辭職」，校方從未提及不續約。老師引述對方指，「想我唔做，講一聲就可以。幾十歲人都未受過咁嘅侮辱，校長同副校係想殺一儆百！」

莫視教職員需要訴求　校長疑濫用政府百萬津貼

報料老師：羅校長莫視職員需要　豪使政府津貼

有李東海小學老師透露，政府對學校給予資助，但都有指定用途及時效性。今年初，資助金額快到期時，羅婉儀校長稱有約100萬元的政府津貼未用。羅校長曾多次在全體教師大會上，要求各個主任「豪用」津貼，「務求用晒全部錢！」有老師認為校長舉動，浪費納稅人及捐款人的金錢，「其實學校咩都有，唔需要大更換！」

換新「電波時鐘」及禮堂椅子

早前，曾有老師提出增加教學資源，例如外聘校外老師支援，為有需要學生增加課後補習班，以及增添投影機和更換高年級班房電腦，不過被校長拒絕。之後，校長將資源用作更換教員休息室及禮堂座椅。另外，更換全校課室、特別室及教員室的「電波時鐘」，老師直斥該個約值500元一個的智能時鐘「無用」，「上緊堂根本唔會留意，個鐘到底係快定慢！」他指舊時鐘並沒有壞，卻被更換造成浪費。

老師感調查陷「膠着」　對委員會存不信任

對於林老師墮樓案調查情況，有老師指目前仍陷於「膠着」，早前東華三院稱於三月尾至四月頭，與李東海小學的教師會面。有老師表示，對於東華三院的獨立調查委員會，存不信任傾向，並擔心投訴人的身份會外洩；東華三院回覆香港01指，羅校長仍在放病假，目前的校長署任安排，乃按教育局建議，按月處理。

東華三院及學校法團校董會重申，承諾全力支持獨立委員會工作。委員會完成調查後，會向校董會提交報告審議，然後盡快公布。另外，為確保獨立調查委員會的公信力及公正性，委員會完全獨立運作，自行決定一切與工作相關事宜。

教育局：事後接獲匿名投訴　正按既定機制跟進

教育局回覆指，由事件發生至今，局方一直與該校及辦學團體東華三院密切聯絡，支援受影響的教職員及學生，並就其跟進行動提供意見及協助。學校法團校董會已成立由校外有公信力人士組成的獨立調查委員會，就事件進行調查，以找出問題癥結並建議跟進措施。

另外，教育局要求學校向局方匯報調查進度，亦會審視調查結果及作合適跟進。此外，局方人員亦曾到訪學校，與教師會面，了解學校的整體情況，確保學校的教學與運作正常。與此同時，局方指事件發生後，曾收到涉及校長管理、學校日常運作的匿名投訴，現正根據既定機制作出跟進。

延伸閱讀：

【教師墮樓】重組李東海林老師受壓經過　遭辱罵、寫悔過書逼辭職

【教師墮樓一個月】受職場欺凌　多間學校教師控訴：點可咁霸道？

文章授權轉載自《香港01》

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