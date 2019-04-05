國片《比悲傷更悲傷的故事》大陸票房創人民幣9.3億

2019-04-05 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



國片《比悲傷更悲傷的故事》在大陸票房已經攀升到了人民幣9.3億，相當新台幣43億元，還在持續累進中。22天以前上檔前夕幾乎沒有人看好、上檔後口碑也一路下跌，為何能絕地大反攻？大陸影評特別找出答案，指出《悲傷》之所以成功創下票房玄學，是挖掘出想好好哭一場的受眾，另外，藉助「抖音」的神助攻，看完《悲傷》後曬出淚流滿面，才創造票房奇蹟。

《比悲傷更悲傷的故事》是去年的台灣愛情電影，但是改編自更早拍過的韓國電影，所以大陸市場3月中上映時，在漫威與奧斯卡大片齊齊來襲，幾乎沒有激起任何波瀾：電影官博只有1W粉絲，微博超話僅1100W+流覽，更慘的是在豆瓣評分的口碑還一路下跌。

但是，《悲傷》上映16天後，3月底統計大陸票房已經突破人民幣9億元，截至清明節檔前，兩三天票房又攀升到了人民幣9.3億，勢如破竹。

其實今年以來大陸電影市場平淡，據貓眼統計，第一季全國電影票房比去年同期縮水約人民幣16億元。《悲傷》能異軍突起，真的很不容易。

《悲傷》票房反敗為勝，大陸影評用「票房玄學」來形容，進一步追究成功的原因，就是《悲傷》走的是《我可能不會愛你》和《對不起我愛你》的純愛質感；其次《悲傷》的愛情觀已是大陸電影久違的奇葩，在普遍強調在殘酷現實面前愛而不得下，《悲傷》講述了共苦卻不能同甘的愛情故事；而讓觀眾最終卸下防線的，是《悲傷》的非現實色彩。

影評指出，非現實雖然被批八點檔，但卻為觀眾提供了離真實的生活很遠，所以可以毫無防備的卸下眼淚，一身輕鬆。