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申辦只花2小時 台灣廚師獲福建發放首本職業資格證

2019-04-05 14:31聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

新華社發自福州消息，從台灣來到福建的60歲廚師林中超沒有想到，自己手中這本「中餐烹調證書」在海峽對岸也獲得了「合法身分」，申辦只花了2小時。下一步，福州市還將繼續深化「中式烹調師、西式烹調師、美容師、美髮師和汽車維修工」等5個工種認證的試點，方便台灣民眾來福州創業，為兩岸融合率先做出示範。

新華社報導，在福州市人社局職業技能鑑定指導中心，林中超近日接過工作人員送至的國家職業資格證書，成為福建省首位通過直接認證方式獲得大陸職業資格證書的台灣同胞。

「在台灣拿到『中餐烹調丙級證書』10多年了，沒想到這麼快就能直接換成大陸的職業資格證書。」對於此次大陸之行的意外收穫，林中超倍感驚喜。

2018年8月，福州市出台「關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」，在中式烹調師、西式烹調師、美容師、美發師、汽車維修工等5個工種的職業資格考試中，對台灣同胞簡化流程，直接採認技能水平，只進行理論考試，合格者頒發相應等級職業資格證書。

林中超常年往返於閩台兩地。4月1日，他在隨團來到福州參加福州市第二屆閩菜烹飪職業技能大賽時，偶然得知這一政策。次日，手持證書的他來到福州市人社局職業技能鑑定指導中心，從資格申請、審核到考試、審核發證，短短2個小時，林中超就申領到人社部中式烹調師（高級工）職業資格證書。3日上午，在回台灣前，林中超拿到屬於自己的證書。

他表示，手中這本證書意義非凡，「兩岸職業資格證直接採認，可以更好地加強閩菜技藝交流，傳承閩菜文化和中華文化，增強兩岸群眾對中華民族的認同感和歸屬感。」

福州市人社局職業技能鑑定指導中心主任劉雪松指出，福建與台灣一衣帶水，為方便福州市台灣同胞開展職業資格證書認證工作，福州市人社局與省人社廳溝通，已在全國職業技能鑑定工作平台上專設福州市對台職業技能鑑定帳號，將為來福州就業創業的台灣同胞辦理職業資格鑑定提供快速綠色通道。

劉雪松表示，下一步，還將繼續深化中式烹調師、西式烹調師、美容師、美髮師和汽車維修工等5個工種認證的試點，方便台灣同胞來福州創新創業創造，在推動兩岸融合上率先做出示範。

台灣大廚林中超（左）成為福建省首位通過直接認證方式獲得大陸職業資格證書的台灣民眾...
台灣大廚林中超（左）成為福建省首位通過直接認證方式獲得大陸職業資格證書的台灣民眾。（福州日報）
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