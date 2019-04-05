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日日陪伴往生者 33歲女入殮師常被催婚嚇跑對象

2019-04-05 15:02聯合新聞網 綜合報導

33歲的司麗霞11年來為1萬多名往生者服務。 圖／翻攝自中新網
33歲的司麗霞11年來為1萬多名往生者服務。 圖／翻攝自中新網
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許多人對入殮師（即台灣的大體化妝師）這個行業總是充滿許多神秘又好奇的想像，大陸有一名從事入殮師的女子司麗霞入行11年，為1萬多名往生者服務過，熟練的技術也讓往生者能夠美美的走完人生最後一程。但也因為司麗霞的職業特殊，讓許多和她相親的對象打退堂鼓，也讓司麗霞的父母很傷腦筋。

司麗霞獨自一人在太平間工作。 圖／翻攝自中新網
司麗霞獨自一人在太平間工作。 圖／翻攝自中新網
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據《中新網》報導，33歲的司麗霞2008年從大學的殯儀服務專業畢業後，便到殯儀館擔任入殮師，她的工作包括擦洗血跡、更衣、填充殘缺、縫合、化妝等，11年來為1萬多名逝者服務過。每年到了清明節，司麗霞會比以往更為忙碌，她早上6點就得上班，要接待前來追思亡人的悼念者。

司麗霞時常得一個人在太平間為往生者整理妝容，除了冰櫃和通風系統嗡嗡作響，只有她瘦弱的身影忙碌著。這份工作有些壓抑，因此放假時司麗霞最喜歡爬山，到大自然中放鬆心情，不過有時候也會窩在家裡隨手塗鴉，琢磨怎樣畫出與臉型相配的容妝。

雖然這份職業很神聖，但社會上仍然對入殮師有些偏見，許多人不會想跟司麗霞握手、交朋友，甚至不讓她參加婚壽喜筵，就連戀愛、結婚都變得遙不可及。司麗霞無奈地說「其實工作挺辛苦的，但是很多人不太理解，時間久了也會自我懷疑，特別委屈的時候就回家偷偷哭會兒，第二天一工作就忘了」。她為了避免尷尬，常通過社交平台參加活動，這樣誰也不認識誰。

不過父母就常為她的婚姻大事而傷腦筋，司麗霞常被催婚，但是每次相親時對方只要知道她的職業，幾乎都會臉色大變，有的人還會要求她辭掉工作，也因此沒有一次相親成功過。今年春節過後每天都接到父親的電話，讓司麗霞忍無可忍只好寫了一份千字信發到家人的群組裡，告訴他們自己已經是成年人了，可以為自己的選擇負責。

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