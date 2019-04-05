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疑炫富被綁 加拿大留學生的爸爸被爆是宗教界的他…

2019-04-05 13:40世界日報 中國新聞組／北京5日電

中國留學生陸萬禎3月底在加拿大多倫多被綁架，之後跳車逃脫獲救。據稱，陸萬禎經常開著勞斯萊斯等豪車，高調炫富才被綁架。一度傳出陸的父親是江蘇鹽城紀委書記陸偉，對此，鹽城市委內部人士嚴正否認。而網友則根據加國警方所透露消息猜測，陸萬禎其實是海南道教協會副會長陸文榮之子。目前尚無任何當事人作出回應。

綜合媒體報導，隨著陸萬禎被綁架案第二名嫌犯落網，更多案情細節隨之曝光，有媒體指出陸萬禎是中國官二代兼富二代，而他的父是中國宗教界的高官，其母家境更是富裕。

近日，有網友爆料，稱陸萬禎的父親是中國道教協會副會長、海南省道教協會會長陸文榮。他同時是國家4A 級景區，海南文筆峰盤古文化旅遊區管委會主任。公開資料顯示，陸文榮自海南省道教協會2006年12月成立以來一直蟬聯會長至今。

陸萬禎則在海南中野旅遊產業發展有限公司擔任董事，而該公司則是海南道教協會會址玉蟾宮的開發商，法人是陸祥榮。

據稱，陸文榮和陸祥榮關係十分密切，外界盛傳兩人是兄弟關係，但未獲證實。

據YorkRegion.com引述警方消息指出，陸萬禎的父親是一名負責「建造廟宇」的機構負責人，而他的母親更為富有。

此外，加拿大廣播公司CBC報導，陸萬禎在萬錦市擁有一間公寓，是他在2018年全款購買的。而從陸萬禎的Instagram顯示，他的生活方式十分奢華，照片不時曬出豪車、名牌服飾，但這些照片目前已經被刪除。

目前，綁架案尚有三名嫌犯在逃，警方正在繼續搜捕中。

陸萬禎擁有數輛豪車，被傳是海南道教協會副會長陸文榮之子。 圖截自微博
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陸萬禎擁有數輛豪車，被傳是海南道教協會副會長陸文榮之子。 圖截自Instagra...
陸萬禎擁有數輛豪車，被傳是海南道教協會副會長陸文榮之子。 圖截自Instagram
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綁架加拿大
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