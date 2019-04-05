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「中國最帥教授」被爆出軌女製片 當事人這樣回應…

2019-04-05 13:35世界日報 中國新聞組／北京5日電

魏坤琳。（取材自新京報）
魏坤琳。（取材自新京報）
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中國科學勵志節目《最強大腦》作弊事件刷屏，與此同時，節目中被稱為「中國最帥教授」的北大教授魏坤琳也被爆在妻子孕期內與該節目女製片人桑潔有「隱秘戀情」。魏坤琳針對網傳消息發表聲明，稱都是捕風捉影、捏造事實，並將追究造謠者法律責任。

多維新聞報導，桑潔疑似已清空所有微博，不過，有細心的網友發現，還有一條因為客戶端原因刪不掉，該微博內容非常低俗不堪，充斥著色情。

早在2014年，有網友曝光某渣男在老婆懷孕期間出軌，最後還騙情人打胎，直言他不配這麼多人喜歡。該爆料人在評論區直言是「魏教授」。

隨後，魏坤琳和桑潔還被爆出同遊照片，當時桑潔還非常自豪的調侃道，「我是禽獸，我睡了魏坤琳」，可當網友以為是惡作劇或開玩笑時，她又回應道，「別猜了，睡過」。據悉，早年兩人還用微博小號互動頻繁，內容露骨。

網上消息稱，桑潔喜歡魏坤琳是《最強大腦》節目組人盡皆知的事情。甚至連《最強大腦》的主持人蔣昌建也看到魏坤琳和桑潔互相進入彼此的房間，還稱「民不舉，官不究，還沒有耽誤節目」，只有魏的老婆蒙在鼓裡。

另據新浪娛樂報導，針對上述爆料，魏坤琳4日下午在微博發表聲明，表示「有人利用甚至虛構缺乏上下文、來自不同時間、不同地點的文字、圖片，捕風捉影、移花接木、捏造事實，對我本人以及我的家庭造成了重大名譽傷害。特此申明，一切污衊與扭曲並非事實。」

中國科學勵志節目《最強大腦》作弊事件刷屏，與此同時，節目中被稱為「中國最帥教授」...
中國科學勵志節目《最強大腦》作弊事件刷屏，與此同時，節目中被稱為「中國最帥教授」的北大教授魏坤琳也被爆在妻子孕期內與該節目女製片人桑潔有「隱秘戀情」。 圖截自微博
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