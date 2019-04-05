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中國區Apple Music 封殺佔中藝人達明一派作品幾乎全被下架 何韻詩早被銷聲匿跡…

2019-04-05 12:01世界日報 香港新聞組╱香港5日電

內地打壓異見藝人越來越嚴厲，支持佔中運動的歌手「達明一派」，作品於中國區Apple Music幾乎全被下架，僅剩一首單曲。另外，同樣支持佔中的何韻詩，及被指「台獨」的台灣歌手陳昇，也在中國區Apple Music銷聲匿跡，名字及歌名均搜不到。

蘋果日報報導，微博帳號「-另類國度-」的音樂界大V日前爆料：「突發新聞：Apple Music中國區已刪除達明一派的全部專輯。這是繼QQ音樂之後，第二個刪除達明一派作品的串流音樂平台。」

不過，美國區、香港區、台灣區的Apple Music，達明一派的音樂作品仍可供下載。至於QQ音樂，用戶進入達明一派專頁後，會見到三張專輯，惟歌單不完整，且點進專輯後即出現「很抱歉，您查看的歌曲已下架」字句。

眾多網民大表不滿，表示「真是越來越惡心這個國度」、「無語了，連音樂都不放過」、「是的，權勢者肆意妄為，平民唯唯諾諾，現實如此」、「我們又錯了甚麼，為甚麼懲罰我們不能聽歌」。

香港01報導，黃耀明是泛民支持者，常參與七一遊行等示威及社會運動。2014年，他公開支持雨傘運動，也曾到佔領區聲援，其後內地的工作及合約全部被砍。而2016年流出的「中國藝人封殺名單」中，還有杜汶澤、何韻詩，台灣徐若瑄、樂隊滅火器等等。

報導指出，達明一派作品「被下架」後，截至截稿前，黃耀明、劉以達、Apple Music等相關單位均未發表聲明。

佔中案下周宣判 陳健民：有罪將上訴

香港新聞組╱香港5日電

佔中9人案將於下周二判決，「佔中三子」之一、已退休的中大社會學系副教授陳健民昨日表示，以公眾妨擾罪名控告他們並不合理，因此選擇抗辯，「若判有罪，也會上訴」。

不「求情」只「陳情」

明報報導，陳健民與港大法律學院副教授戴耀廷昨接受商台訪問，陳健民與港大法律學院副教授戴耀廷昨接受商台訪問，陳健民說，眾被告會以「陳情」代替「求情」，講述為何參與運動，而非求法官減輕刑罰。

戴耀廷表示，希望「公民抗命」理念能在今次裁決反映出來，他不會以個人公共服務等求情以求減刑。至於上訴，他引述律師表示會做好準備。

對於下周或要還押，戴耀廷稱已收拾好藥物及書籍，近日亦持續跑步、游泳以鍛鍊身體，準備面對艱難日子。陳健民則說獄中會讀《晚清七十年》及談台灣民主化的書籍，並引述曾入獄的友人說，「要學習當個囚犯」。

明報報導，陳健民與港大法律學院副教授戴耀廷昨接受商台訪問，陳健民與港大法律學院副...
明報報導，陳健民與港大法律學院副教授戴耀廷昨接受商台訪問，陳健民與港大法律學院副教授戴耀廷昨接受商台訪問，陳健民說，眾被告會以「陳情」代替「求情」，講述為何參與運動，而非求法官減輕刑罰。 香港中通社圖片
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