大陸賓士小黃 起步價500元日接5、6單周薪4萬5

2019-04-05 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



賓士小黃在大陸上路載客了，大陸最大叫車平台滴滴，推出滴滴豪華車，起步價要人民幣118元（約新台幣500），豪車司機一天才接五六單生意，一星期跑車可以賺進人民幣近萬元，相當周薪新台幣四萬五。

賓士小黃已在北京、上海、深圳、廣州、杭州等五座城市上路了，除了賓士，豪華車還包括奧迪A6L、寶馬5系等中高檔豪車品牌車型。

澎湃新聞報導，在杭州開滴滴豪華車的司機董師傅透露，他從2015年開始開網約車，一路從快車開到豪華車。

「第一輛車是現代伊蘭特，開了一年多快車；2016年換奧迪A6，改開專車；現在又換成賓士V級商務車，開始接單豪華車。」

董師傅說，為了開賓士小黃大概花了人民幣70萬，其中，把賓士車改裝就花費近人民幣20萬，都抵得上一輛普通轎車的價格了。

賓士小黃果然名不虛傳，車內中排和後排的座椅都改成了柔軟的航空頭等商務艙座位，有附加的加熱、按摩功能；車內地毯也換成了遊艇上常見的柚木地板；整車還做了隔音，無論車外的環境多麼嘈雜，車內還是很安靜。

但董師傅強調，如果僅以車價、車的級別來定義豪華車服務，並不全面，司機服務才是豪華車的服務核心。

他舉例，如果得知用戶有旅行需求後，他會先查好景點票價、規劃好出行的行程，豪華車的服務相當於行程管家。同時，他也會考慮到乘客的隱私，比如聽到客人手機提示低電量了，他會主動提供充電線。聽到客人打電話，他會馬上關閉車內的音樂。如果聽到乘客咳嗽，還會提醒車內有氣泡水或者礦泉水可供飲用。

大陸網約車在逐步取消平臺補貼後，生意難做，不過開豪華車卻有讓人驚羨的收入，據統計，豪華車司機一天才接五六單生意，有的司務員一周的流水就近萬元。