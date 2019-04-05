親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

獨／「詩詞男神」服役被霸凌腦震盪 訴在公務員眼中「不值錢」

大陸堵非洲豬瘟 只剩西藏海南未淪陷

2019-04-05 09:44聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

大陸自去年8月引爆非洲豬瘟疫情後，各地接連淪陷，農業農村部昨晚證實，新疆烏魯木齊市爆發新疫情，同時雲南香格里拉市也船新疫情。

到目前為止，大陸官方已通報121宗非洲豬瘟疫區，總結來看，只剩下西藏和海南，大陸幾乎全面淪陷。

大陸農業農村部在官網通報最新疫情，新疆烏魯木齊市爆發新疫情，一家養殖合作社存欄活豬200隻，其中發病15隻，已死亡15隻。這是非洲豬瘟首次進入新疆地區。

同時發布的還有香格里拉市再發現301隻活豬中，有196隻發病，已有105隻死亡。

大陸非洲豬瘟疫情只剩下西藏和海南未淪陷。取自星島日報
大陸非洲豬瘟疫情只剩下西藏和海南未淪陷。取自星島日報
分享

非洲豬瘟疫情新疆
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

陸大學招手 提供台原民免試名額

2019-04-05 00:52

清明瘋出遊 三線城市民宿搶手

2019-04-05 02:04

重慶長江查汙 陸海空齊出

2019-04-05 02:04

世園會遺產 昆明蛻變亞洲花都

2019-04-05 02:02

驚悚「兵馬俑酒店」 博物院長：非常反感

2019-04-04 18:48

陸非洲豬瘟疫情再擴大 新疆也淪陷只剩西藏海南

2019-04-04 17:46

涼山山林大火／倖存生：爆燃沒預兆 火焰像巨大彎刀瞬間砍到

2019-04-04 17:00

故宮首次拍賣萬壽燈、天燈 8532萬天價成交

2019-04-04 16:56

非洲豬瘟進新疆 烏魯木齊豬舍爆疫情

2019-04-04 16:49

後宮三千佳麗住的東西六宮 北京故宮啟動復舊

2019-04-04 15:51

外賣員進電梯被夾 遷怒老人一腳把她踹飛

2019-04-04 15:47

降低台生學測標準後 陸再出招吸引原住民學生

2019-04-04 12:41

「掃黑除惡 害人害己」 廣西宣傳標語被網友笑翻

2019-04-04 12:40

佛教界痛批庸俗 普陀山改名重啟IPO

2019-04-04 12:10

廣場舞吵死了！ 最強神器2招讓中國大媽閉嘴

2019-04-04 10:00

江蘇化工事故連環爆 波及沿海省份全面啟動化工大整治

2019-04-04 09:30

千億萌經濟 陸寵物殯葬比去年增27%

2019-04-04 04:36

磁浮智能巡檢車 軌道交通養護大突破

2019-04-04 04:36

合肥造無人駕駛接駁車 可用手機App叫車

2019-04-04 04:35

「數字化時代」 清明文化談創新

2019-04-04 04:33

大美青海博覽會 護身符藏微型佛像

2019-04-04 04:32

江蘇連兩爆 蘇州市委書記周乃翔突擊企業安全生產

2019-04-03 19:06

湖南女提分手遭推落山洞…七年後屍骸被探險隊發現

2019-04-03 17:53

扮富二代全身假貨！騙19女財色 搞大其中6人肚

2019-04-03 17:52

四川山火消防死傷慘重 應否冒險滅火惹激辯

2019-04-03 17:47

四川山火殉職…他最後留言「來賭命」 隊友哽咽：賭輸了

2019-04-03 17:44

清華教授許章潤撤職逾1周各界聲援

2019-04-03 17:41

響水大爆炸 3名嫌犯被採取刑事強制措施

2019-04-03 17:38

繼大媽上樹 上海最美公交站被姑娘貼車

2019-04-03 17:29

大陸金融詐騙犯：六成以上是初高中畢業

2019-04-03 15:52

武漢頒打狗令 網曝警察當街殘忍殺狗影片

2019-04-03 15:36

酸民「去大涼山吃烤全人」 陸官微怒斥「人渣」

2019-04-03 15:02

毛澤東文革「黑題詞」8分郵票拍出7萬元

2019-04-03 12:54

體驗一日秦始 西安皇兵馬俑酒店走紅

2019-04-03 10:56

北京故宮首次公益拍賣 天燈、萬壽燈拍出上億天價

2019-04-03 09:46

「那人心臟還沒停、血還在流」 流亡醫師揭中國活摘器官黑幕

2019-04-03 09:03

王思聰買了兩隻…「網紅鴨」成新寵

2019-04-03 07:00

上海小伙開咖啡館 不賣咖啡…租貓玩伴

2019-04-03 07:00

毛澤東「黑題詞」8分文革郵票 台幣217萬元拍出

2019-04-03 04:17
看更多

熱門文章

廣場舞吵死了！ 最強神器2招讓中國大媽閉嘴

2019-04-04 10:00

即時短評／「禽獸論」 陳明通只是措詞不當嗎？

2019-04-04 18:57

前駐台記者葉班長諷AIT美軍 只是換個馬甲而已

2019-04-04 16:51

特斯拉爆客訴 Model3交付慢、故障車多

2019-04-04 17:23

大陸管制電視新規定 「爸爸去哪兒」將停播

2019-04-04 12:41

驚悚「兵馬俑酒店」 博物院長：非常反感

2019-04-04 18:48

兩岸三聯手出資逾303億元 入股日JDI佈局OLED

2019-04-04 15:45

現役美軍進駐AIT 陸外交部：違反一中及中美聯合公報

2019-04-04 16:16

後宮三千佳麗住的東西六宮 北京故宮啟動復舊

2019-04-04 15:51

陸非洲豬瘟疫情再擴大 新疆也淪陷只剩西藏海南

2019-04-04 17:46

佛教界痛批庸俗 普陀山改名重啟IPO

2019-04-04 12:10

包道格：中共軍機越海峽中線 與蔡政府擬購F16有關

2019-04-05 08:40

不管川普聯合盟友打壓？谷歌在這地方悄悄與華為合作

2019-04-04 17:32

阿里巴巴縱橫商場的「鐵軍」是如何練成的？

2019-04-04 22:45

降低台生學測標準後 陸再出招吸引原住民學生

2019-04-04 12:41

陸船屢出沒中業島 菲控「已違法」

2019-04-05 00:45

當了十年國家大掌櫃 超級操盤手樓繼偉退休

2019-04-04 13:39

梵國務卿：梵中主教協議為促進大陸宗教自由

2019-04-04 14:43

涼山山林大火／倖存生：爆燃沒預兆 火焰像巨大彎刀瞬間砍到

2019-04-04 17:00

「掃黑除惡 害人害己」 廣西宣傳標語被網友笑翻

2019-04-04 12:40

浙商銀行行長徐仁豔最會賺 年薪逾2500萬

2019-04-04 10:00

陸股節前交意牛氣不減 千萬休眠帳戶甦醒

2019-04-04 09:59

外賣員進電梯被夾 遷怒老人一腳把她踹飛

2019-04-04 15:47

男子東鐵上疑偷拍女子裙底 數名乘客合力逮兇

2019-04-04 21:14

跨境電商福音 大陸行郵稅9日起最低降至13%

2019-04-04 11:28

陸大學招手 提供台原民免試名額

2019-04-05 00:52

大陸3月物價上漲 CPI將重回「2時代」

2019-04-04 15:55

中美是否接近達成協議 中國商務部未鬆口

2019-04-04 22:10

用智慧手環督促清掃 南京被批苛待環衛工

2019-04-04 21:51

鴻海子公司 處分廣州橙行智動汽車股權

2019-04-04 18:38

人民幣中間價升值139點 市場人士：短期維持區間震盪

2019-04-04 09:59

浙江海上風電 年發電7.5億度

2019-04-05 02:04

故宮首次拍賣萬壽燈、天燈 8532萬天價成交

2019-04-04 16:56

日媒：富智康縮減智慧手機生產 轉攻智慧網聯車

2019-04-04 15:45

非洲豬瘟進新疆 烏魯木齊豬舍爆疫情

2019-04-04 16:49

陸學者：蔡政府若不改邪歸正 軍機過中線會頻繁出現

2019-04-05 09:22

清明瘋出遊 三線城市民宿搶手

2019-04-05 02:04

加強對原住民統戰 陸校釋免試入學名額

2019-04-04 12:46

3月CPI增幅 估重回2時代

2019-04-05 00:17

世園會遺產 昆明蛻變亞洲花都

2019-04-05 02:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top