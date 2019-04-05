大陸堵非洲豬瘟 只剩西藏海南未淪陷

2019-04-05 09:44 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



大陸自去年8月引爆非洲豬瘟疫情後，各地接連淪陷，農業農村部昨晚證實，新疆烏魯木齊市爆發新疫情，同時雲南香格里拉市也船新疫情。

到目前為止，大陸官方已通報121宗非洲豬瘟疫區，總結來看，只剩下西藏和海南，大陸幾乎全面淪陷。

大陸農業農村部在官網通報最新疫情，新疆烏魯木齊市爆發新疫情，一家養殖合作社存欄活豬200隻，其中發病15隻，已死亡15隻。這是非洲豬瘟首次進入新疆地區。