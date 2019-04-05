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世園會遺產 昆明蛻變亞洲花都

2019-04-05 02:02聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

作為世界上首個完整保留的世園會會址，昆明展示著園藝的魅力，有「亞洲花都」美稱。圖...
作為世界上首個完整保留的世園會會址，昆明展示著園藝的魅力，有「亞洲花都」美稱。圖為昆明民眾在昆明世博園內賞花逛燈展。 （中新社）
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雲南昆明曾舉辦過1999年世界園藝博覽會（世園會）。作為世界上首個完整保留的世園會會址，昆明世界園藝博覽園在盛會結束20年後，依然展示著園藝的魅力。昆明也由中國大陸西南邊城，成長為世界著名旅遊勝地和「亞洲花都」。

中新社報導，「昆明過去比較落後，世園會使昆明城市建設水平至少提前了10年。」歷任昆明市旅遊局局長、昆明世博園股份有限公司董事長、雲南省政府參事的花澤飛，見證世園會為昆明帶來的巨變。在他看來，1999年的世園會，是昆明城市化進程提速的開端，助推昆明成為國際旅遊城市。

當年為了籌辦好世園會，昆明市展開了為期3年的基礎設施建設，新建、擴建城區道路69條，新建立交橋23座；巫家壩機場建成新候機樓，年旅客吞吐量提高到700萬人次；5個五星級酒店，數十個四星級酒店拔地而起，全市星級賓館達到150多家等。

世園會的舉辦帶動昆明旅遊、花卉等行業發展。1999年，昆明市首次躋身中國大陸十大旅遊熱點城市。同年，昆明斗南花卉交易市場投入使用。「昆明舉辦世園會，吸引大量遊客前來。20年來，僅昆明世博園共接待海內外遊客逾4000萬人次。」花澤飛稱，世園會的舉辦推動雲南旅遊走向高潮。

此外，雲南把會展資源企業化運作，做成上市公司。借舉辦世園會，還對景區、賓館、出租車等服務行業工作人員進行培訓，培養大批旅遊人才，助推昆明服務業接軌國際化。

從事花卉貿易十多年的花卉商胡名松說：「昆明花卉產業萌芽於1983年，但早期發展緩慢，花農們都是肩挑著花走20多公里路到主城去售賣。」據胡名松回憶，1999年借舉辦世園會的機遇，幾個花商成立斗南花卉交易市場，花卉產業進入快速發展期。如今，昆明斗南花卉市場已升級為斗南國際花卉中心，成為中國大陸乃至亞洲最大的花卉交易市場。

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