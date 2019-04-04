男子東鐵上疑偷拍女子裙底 數名乘客合力逮兇

2019-04-04 21:14 香港01 記者彭愷欣／報導



今早8時25分，正值上班繁忙時間，一列由大圍往羅湖方向行駛的東鐵車廂內，車廂內突然傳來一句「你做乜呀」，引來數名男乘客的關注，發現一名男子疑似偷拍女乘客裙底，數名乘客於是合力將企圖逃走的疑人捉住，過程中疑人不斷反抗及否認偷拍，高呼「冇呀，冇呀」，其他乘客便叫疑人若沒有偷拍就不用害怕。而被偷拍的女子在一旁不知所措，其後有港鐵職員上前了解。

警方指，今早約8時半接獲報案，指一名59歲姓馬男子懷疑在列車上以手提電話偷拍一名44歲女子。警方接報到場，經初步調查，男子涉嫌破壞公眾體統被捕，案件交由沙田警區刑事調查隊第四隊跟進。

拍片者將片段上傳至社交網站，不少網民稱讚見義勇為的數名乘客，有網民留言稱，「香港仲有好多見義勇為既(嘅)人。」

港鐵回應指，根據車站紀錄，今早8時25分，有乘客向大圍站月台表示，一列剛抵達大圍站往羅湖方向的列車上，有一宗懷疑偷拍案出現，職員隨即上車了解，並請該名疑似偷拍男子、一名女乘客及數名目擊者落車，等候警方其間，疑人企圖離開，被數名職員合力阻止，警方到場後，已將未案件交由警方處理。

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文章授權轉載自《香港01》