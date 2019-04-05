重慶長江查汙 陸海空齊出

2019-04-05 02:04 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸生態環境部日前在重慶開展長江入河排汙口排查，利用無人機、無人船、管道機器人等現代科技進行大體檢。圖為利用無人船聲納裝備探測排汙口。 中新社 分享 facebook 大陸生態環境部日前在重慶組織開展長江入河排汙口試點現場排查，利用無人機、無人船、管道機器人等現代科技利器，以天地結合、人機互補的方式，進行一場生態環境領域的水陸空大會戰。

中新社報導，3月26日開始，重慶市渝北區、兩江新區作為長江入河排汙口排查整治試點開始大體檢。大陸生態環境部以及川、鄂、黔、滇等地238名環保工作人員，分為35個工作組，對長江入河排汙口展開排查。

為確定水下排汙口的位置，攻堅組組長龔賢軍調來水上排查組，利用無人船聲納裝備對水下排汙口進行探測。同時，啟用無人機航測勘察排汙口周邊地形地貌，以留存資料，並對無人船發現的水下排汙口精確定位。

龔賢軍說，在這次排查工作中，在人看不到或到達不了的地方，無人機、無人船、管道機器人等可以幫助排查人員快速準確地識別出一些較為隱蔽的排汙口。

大陸生態環境部執法局督察專員李天威表示，長江排汙口排查整治是今年生態環境保護工作的重中之重。此次入江入河排汙口排查整治專項行動總體要求是「向前看」，也就是說排查工作不是局限在既有排汙口管理要求和技術規範，而是對「有口皆查、應查盡查」，把整個排口的底數摸清楚。 這次排查中除綜合運用衛星遙感、無人機紅外熱感應、無人船聲納掃描，攻堅組還配備熱成像儀、激光測距儀、管道機器人等利器，可對水下排口、人工難以抵達排口進行勘測。

大陸生態環境部新聞發言人劉友賓表示，今年長江排汙口排查整治的核心任務就是「查」，就是要把長江入河排汙口查清楚。該部相繼在江蘇泰州、重慶兩個試點城市組織開展無人機航測工作，對所有疑似的入河排汙口進行遙感識別。

大陸生態環境部表示，下一步，將深入總結試點城市排查工作的經驗，盡快形成可複製、可推廣的排查技術規範和工作規程，指導其他城市推進排查工作。