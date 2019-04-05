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清明瘋出遊 三線城市民宿搶手

2019-04-05 02:04聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

4月5日至7日將迎來今年的清明小長假，也將迎來遊客出行的小高峰。民宿短租平台途家網昨天發布的數據顯示，今年清明節小長假民宿預訂量相對於去年同期增長50%左右，遊客集中在4月5日出遊。北京、成都、重慶、武漢、西安、上海、杭州、廈門、蘇州、南京成熱門目的地前10名。

「盡可能抓住機會出門旅遊，已成為當前大多數都市家庭的生活方式。清明節假期期間除了要進行傳統祭掃活動之外，也給很多人提供踏青、出游的機會。尤其是今年的清明節前後，全國多數地方氣溫舒適宜人，是出游賞玩的好時節。」馬蜂窩旅遊研究中心負責人馮饒介紹說。

據工人日報報導，從民宿預訂增速來看，晉中、上饒、九江、潮州、涼山的熱度提升最為明顯。晉中、上饒、九江的預訂量同比增速超過了20倍，三四線城市的出遊訂單數量持續增長。

由於今年清明假期為周五至周日，兩天一夜的訂單行程占比超過60%，近郊遊、踏青遊成為小長假的首選。以北京為例，新國展中心、八達嶺長城、順義溫泉、十三陵、北京植物園是清明節期間周邊遊熱門景點。

伴隨著出遊小高峰的是民宿間夜價格的增長。從預訂數據來看，今年清明節假期的民宿間夜均價相對於去年增長了10%左右。隨著假期的臨近，價格仍有上漲可能，遊客出行計畫應早確定。

中新社引述大陸國家移民管理局指出，2019年清明小長假期間全大陸口岸日均出入境人數將達到199萬人次，預計同比增長5.4%。

北京首都機場、上海浦東機場、廣州白雲機場等大型空港口岸出入境客流總體平穩，毗鄰港澳陸地口岸、與台灣直航口岸返鄉祭祖的港澳台居民明顯增多，客流增幅較大。預計拱北口岸日均出入境人數將達到42.5萬人次，羅湖口岸日均出入境人數將達到30.6萬人次，福田口岸日均出入境人數將達到18.8萬人次，西九龍站口岸日均出入境人數將達到9.2萬人次。

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