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驚悚「兵馬俑酒店」 博物院長：非常反感

2019-04-04 18:48聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

據中新網報導，大陸近來出現「兵馬俑主題酒店」，推出後備受爭議。秦始皇陵博物院院長侯寧彬對此表示，自己對「兵馬俑酒店」非常反感，不主張這樣去開發文創產品。他同時指出，文創產品跟人的正常生活聯繫起來，才會有生命力，吸引遊客帶回家體驗。

以兵馬俑為理念推出的「文創產品」不時在大陸引起熱議。比如陝西西安一家「兵馬俑酒店」，去年底就有大陸旅遊部落客嘗試入住，只見房間內的佈置令人不寒而慄，無論睡房、廁所、廚房，牆身都嵌入兵馬俑，住客睡覺洗澡甚至上廁所時，感覺都被兵馬俑盯着，詭異的眼神教人完全不敢直視。有網民對此表示太驚嚇，反問：「誰會敢住？」亦有人笑言，該酒店能「讓自己體驗做秦始皇的感覺」。

此外，西安碑林區今年初曾設立的「兵馬俑燈光互動裝置」（俗稱「變臉兵馬俑」），市民可將臉投影至兵馬俑裝置的臉部，亦被指非常嚇人、「太驚悚」，最終遭官方迅速移除。

秦兵馬俑或其他的文物都屬於陵園陵墓文化。侯寧彬認為，陵墓裡的東西對中國人來說有一種「違和感」，有些人或不願意把帶有陵墓文化元素的物件擺在家中或辦公場所，而這也是博物院文創遇到瓶頸的原因。

侯寧彬又直言，自己對於兵馬俑酒店「非常反感」，「把這個東西放到房間裡，讓遊客怎麼體驗？違背了中國人傳統觀念，所以我們不主張這樣去開發文創產品。」他強調，只有將文化融入生活，才能使之真正「活起來」；要讓文創產品跟人的正常生活聯繫起來，它才會有生命力，遊客才會真正把它帶回家體驗。

西安一家「兵馬俑酒店」，房間內的佈置令人「不寒而慄」，客廳和房間牆身都嵌入兵馬俑...
西安一家「兵馬俑酒店」，房間內的佈置令人「不寒而慄」，客廳和房間牆身都嵌入兵馬俑，住客睡覺洗澡甚至上廁所時，感覺都被兵馬俑盯著。 新浪微博照片
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西安一家「兵馬俑酒店」，房間內的佈置令人「不寒而慄」，無論睡房、廁所、廚房，牆身...
西安一家「兵馬俑酒店」，房間內的佈置令人「不寒而慄」，無論睡房、廁所、廚房，牆身都嵌入兵馬俑，住客睡覺洗澡甚至上廁所時，感覺都被兵馬俑盯着，詭異的眼神教人完全不敢直視。 新浪微博照片
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西安一家「兵馬俑酒店」，床下也都嵌入兵馬俑，令人不寒而慄。 新浪微博照片
西安一家「兵馬俑酒店」，床下也都嵌入兵馬俑，令人不寒而慄。 新浪微博照片
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西安一家「兵馬俑酒店」，房間內的佈置令人「不寒而慄」，房間到處都嵌入兵馬俑。 新...
西安一家「兵馬俑酒店」，房間內的佈置令人「不寒而慄」，房間到處都嵌入兵馬俑。 新浪微博照片
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秦始皇陵博物院院長侯寧彬表示，自己對於兵馬俑酒店「非常反感」，「把這個東西放到房...
秦始皇陵博物院院長侯寧彬表示，自己對於兵馬俑酒店「非常反感」，「把這個東西放到房間裡，讓遊客怎麼體驗？違背了中國人傳統觀念」。 中新網
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