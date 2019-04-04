驚悚「兵馬俑酒店」 博物院長：非常反感

2019-04-04 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



據中新網報導，大陸近來出現「兵馬俑主題酒店」，推出後備受爭議。秦始皇陵博物院院長侯寧彬對此表示，自己對「兵馬俑酒店」非常反感，不主張這樣去開發文創產品。他同時指出，文創產品跟人的正常生活聯繫起來，才會有生命力，吸引遊客帶回家體驗。

以兵馬俑為理念推出的「文創產品」不時在大陸引起熱議。比如陝西西安一家「兵馬俑酒店」，去年底就有大陸旅遊部落客嘗試入住，只見房間內的佈置令人不寒而慄，無論睡房、廁所、廚房，牆身都嵌入兵馬俑，住客睡覺洗澡甚至上廁所時，感覺都被兵馬俑盯着，詭異的眼神教人完全不敢直視。有網民對此表示太驚嚇，反問：「誰會敢住？」亦有人笑言，該酒店能「讓自己體驗做秦始皇的感覺」。

此外，西安碑林區今年初曾設立的「兵馬俑燈光互動裝置」（俗稱「變臉兵馬俑」），市民可將臉投影至兵馬俑裝置的臉部，亦被指非常嚇人、「太驚悚」，最終遭官方迅速移除。

秦兵馬俑或其他的文物都屬於陵園陵墓文化。侯寧彬認為，陵墓裡的東西對中國人來說有一種「違和感」，有些人或不願意把帶有陵墓文化元素的物件擺在家中或辦公場所，而這也是博物院文創遇到瓶頸的原因。