涼山山林大火／倖存生：爆燃沒預兆 火焰像巨大彎刀瞬間砍到

2019-04-04 17:00 世界日報 中國新聞組／北京4日電



四川涼山州木里縣3月30日發生山林大火，37個村民終於歸來，相擁而泣，釋放劫後餘生的悲愴。 世界日報記者蘇妍鳳／攝影 分享 facebook

四川涼山州木里縣3月30日發生山林大火，撲救過程中，因風向突變造成瞬間燃爆，30名救火人員英勇殉職，震驚全中國。2日下午，參與4天3夜救援搶險的37個村民，在雅礱江鎮掛職副鎮長熊紅軍的帶領下，終於歸來，38條漢子相擁而泣，釋放劫後餘生的悲愴。

華西都市報報導，熊紅軍回到雅礱江鎮政府大院時，同事壓根兒沒認出他，「一身灰頭土臉，已看不出個人樣。」談到困守在火場的患難與共、兵荒馬亂，以及目睹火海吞沒英雄的震盪，他們不禁落淚。

「只帶了個對講機，就無知無畏地上山了」

熊紅軍回憶，接到火情時正在吃晚飯，「飯友」敬他一杯酒，笑說是「壯行酒」。除了一個對講機，熊紅軍什麼也沒帶，就「無知無畏」地跟著村民上山了。

3月30日晚上8時30分出發，到靠近第一處火源時，已是第二天清晨。從零星火點到滾滾濃煙，38人與火經過數次「進退進」的比拚後，31日午後，眾人被逼退到了一處山脊，「那時，人都很累了，食物補給也不夠了。」

據報導，此時，木里縣林業和草原局局長楊達瓦也趕到了火場，熊紅軍記得楊達瓦的心切，「他想立刻往火場去。」

之後，楊達瓦與一隊消防員趕往火場去了，熊紅軍則帶著村民往西側向火場靠近。「其間我們還用對講機問連繫。」

報導提到，爆燃沒有任何預兆，熊紅軍只聽到「砰砰」爆破聲，有人大喊垮山了，話音未落，眾人只感覺眼前一陣炫目，火焰像巨大的彎刀，朝大家飛了過來。

「不到10秒，遠方的煙就變成了火燒過來」

「快跑！快跑！快跑！快跑！」熊紅軍朝對講機大喊四聲，拔腿就跑，只覺得側臉一陣火燒火燎，「不到10秒，原本離我們還很遠的煙，就變成了火燒過來。」

他們不顧一切往前衝了約2個小時後，眾人才慢下腳步。

楊達瓦和消防官兵失聯的消息，31日晚傳來。而隔天，協助搜救的任務落到熊紅軍和村民身上。

報導引述熊紅軍的話表示，上山前，他們對森林大火完全不了解，什麼也沒有準備，更沒想過一去就是4天3夜。

他說，離死亡最近的時刻有兩次。「第一次是爆燃時，火海吞掉30個戰友的生命，我們不顧一切逃命的時候。第二次，是在搜救戰友遺體的時候，燒過之後的山體感覺都是鬆的，每踩一腳就有石頭嘩嘩滾落，不知道自己會不會被砸死。」

確認30名夥伴喪命消息後，熊紅軍總不停地想，「如果他們能晚一點，能慢一步……」但不幸終究還是發生了。