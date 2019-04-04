故宮首次拍賣萬壽燈、天燈 8532萬天價成交

2019-04-04 16:56 世界日報 中國新聞組／北京4日電



北京故宮首次公益拍賣，天燈、萬壽燈拍出上億天價。 中國新聞社 分享 facebook

歷朝歷代皇帝一到過年就會在紫禁城高掛的萬壽燈、天燈，北京故宮2日首次公益拍賣，起拍價各為人民幣500萬元（約台幣2293萬元）的萬壽燈、天燈，加上五對宮燈，最後拍出人民幣2005萬元的天價。拍賣所得善款將捐贈給貧困地區。據悉，這是拍賣活動首次走進故宮院內舉行。

皇帝過年才會點的萬壽燈、天燈，隨著帝制推翻，已經消失了百餘年，不過，今年春節北京故宮又在乾清宮裡點起萬壽燈、天燈，重現宮廷過年實景，吸引百萬人潮。

特別的是，立天燈、萬壽燈茲事體大，每一次立燈都要動員8000多人力。北京故宮博物院院長單霽翔透露，為了忠實重現，北京故宮的研究團隊在文獻中查出來天燈、萬壽燈的使用方式、歷史沿革，乃至各部分的詳細尺寸，在各個庫房中找到了燈身模型、燈聯小樣等原件，成功進行復原。

以在乾清宮丹陛上與皇極殿丹陛上展示的萬壽燈座為例，在藝術製作上的精妙之處，在於燈樓的內部安裝六扇仙人風扇，即圍繞一個木柱嵌有六扇繪有仙人的扇面，這六扇仙人可以轉動，像走馬燈；燈樓下部有雲托，即刻有雲紋的半圓托；上有八叉蹲龍，龍口內有環，可挑起燈聯；為穩固八叉蹲龍，其下還有弧形的支撐杆，形同戧木，因上面亦有雲紋而稱雲戧；蹲龍上對應有八仙人；燈聯正反兩面均有文字，共十六幅，每聯兩幅對仗非常工整華麗，象徵歌舞昇平、吉慶祥瑞等；為防止燈聯隨風飄動，設有墜風甜瓜式銅鼓，每聯一鼓；為穩固整個燈杆，下面還有四根戧木、四個古銅回回銅墜。

據悉，以總價1860萬元（約台幣8532萬元）拍下天燈和萬壽燈的，是同一人——268號競拍者，來自江蘇無錫市惠山古鎮景區的鮑堅強，是代表景區和公司來。他澄清自己並不是土豪，此次競拍是帶著使命而來。

單霽翔承諾，首度拍賣的天燈和萬壽燈入市「只此一套」，北京故宮明年還將複製另一套新的天燈、萬壽燈，將在紫禁城長久保存，懸掛展示。