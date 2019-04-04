後宮三千佳麗住的東西六宮 北京故宮啟動復舊

2019-04-04 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



今明兩年，北京故宮博物院將對東、西六宮區域的古建築進行下架木結構油飾保養，2020年紫禁城600周年慶典前要全部完成。

據北京日報報導，在西六宮的儲秀宮，來觀光拍照的觀眾就一直沒斷過，這絲毫不影響師傅們的進度。「我們正在用官式古建築營造技藝進行保養修繕，讓故宮古建築健康延年！」在故宮修了30多年古建的韓玉海介紹。現如今他不僅親力親為，還負責現場指導年輕一些的師傅們。

報導稱，什麼是官式古建築營造技藝？它以清代晚期營造業形成的「八大作」為主要代表，包括瓦作、木作、石作、搭材作、土作、油漆作、彩畫作和裱糊作。2008年，官式古建築營造技藝（北京故宮）還入選了第二批國家級非物質文化遺產名錄。

在故宮東、西六宮內，古建築已經多年沒有進行大規模且徹底的下架油飾保養修繕了。師傅們得用上地仗工藝，這是中國古建築油漆作傳統營造技藝中的一種特殊工藝。通俗講，就是為木構件穿上一層「防護衣」，只不過這件「衣服」需要按照古法走十多道工序。故宮古建築此次需要保養修繕的主要部位，行話中叫「下架」，是指古建築的柱、檻、框、踏板等木構件。

保養過程中，要根據油飾地仗破損的不同程度，採取不同的施工方法。其中「砍淨撓白」是針對地仗空鼓、破損較為嚴重的部位進行修繕的方法。

「這門手藝全憑手上感覺，一招一式都大有講究。」韓玉海仔細演示著。手握專用小斧頭，對柱子不同部位進行斜砍，去掉破損糟朽的油皮和地仗，還得保證不能傷到木結構。經過「砍淨撓白」處理後，原本光滑、平整的木結構表面變得粗糙，這樣能增強後期油灰地仗與木結構之間的牢固黏結程度。這一根兩三米高的柱子，一位師傅光砍活兒就得幹上兩天。

經過多個工序的基層處理後，柱子上再施以一層麻一層布六層灰，最後配以油飾，這根柱子才算成功“變裝”。所有步驟都完全按照古建傳統工藝操作，每一步都急不得。

此次東、西六宮區域的保養維修，還將涉及瓦面、木門窗、墻體、石構件等。邁進儲秀宮北側的麗景軒，這裡尚未對觀眾開放，屋面之上，瓦作工匠正全面排查屋面瓦件，開裂破損的瓦件將替換，鬆動的將重新鑲灰勾抹。同樣尚未開放的鍾粹宮，這裡瓦作工序已完工，飛檐鬥拱，紅墻黃瓦，接下來將進行木結構下架油飾保養。