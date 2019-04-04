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孫安佐一篇業配20萬？孫鵬揭真相

外賣員進電梯被夾 遷怒老人一腳把她踹飛

2019-04-04 15:47聯合報 記者李仲維╱即時報導

大陸外賣行業盛行，吸引不少人當起外送人員，但外送人員急劇增加也導致外賣行業素質參差不齊。日前有一個外送人員因懷疑老人家按電梯門夾到他，便一腳踹飛這位七十多歲的老太太。

《看看新聞》報導，3月16日中午在廣州海珠區一棟公寓的電梯內。監視畫面顯示，當時一名老人準備進入電梯，並沒有發覺後面有人。在電梯門即將關閉時，一名外送人員突然衝入，在進門瞬間被電梯夾到。

這原本只是個很小的意外，然而後面發生的事，卻讓事態迅速擴大。據老太太稱，當時外送人員進電梯後，以為是她按的關門鍵，二話不說就開始罵髒話。

老太太被罵的莫名其妙，雙方隨即發生爭執，當到達二樓住處時，這名外送人員情緒明顯激動，粗魯地推開老太太自己按鍵關門。老太太走出電梯後，雙方衝突再次升級。

男子走出電梯時上前打了老太太一耳光，又一腳將老太太踹翻在地，隨後若無其事般繼續上樓送外賣。2樓的另外一個監視攝影機拍下這一幕。聞訊而來的老太太家屬在一樓將打人的男子攔下，並報警處理。

被打老太太今年71歲，被診斷為胸12椎體壓縮骨折，目前仍在醫院接受治療。肇事者是美團外賣的兼職員工，現在已被警方以涉嫌故意傷人立案刑拘。

報導稱，美團已經墊付人民幣4萬5,000元（約台幣20.6萬元）的醫療費，關於後續的治療費用和相關賠償還在進一步協商處理。

外送人員與老太太在電梯口發生爭執。圖／看看新聞
外送人員與老太太在電梯口發生爭執。圖／看看新聞
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