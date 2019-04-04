親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

大馬羽賽／打掉「泰」妹 戴資穎8強就位

暌違1年復工錄「國光」 孫鵬哽咽「真的很辛苦」

「掃黑除惡 害人害己」 廣西宣傳標語被網友笑翻

2019-04-04 12:40聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

大陸官方宣傳標語，鬧出大笑話！廣西賓陽縣政法委一幅塗在牆上的宣傳標語，上面寫着：「掃黑除惡，害人害己」，隨即成為大陸網友嘲笑的對象，網友們在微博直指賓陽縣政法委似乎說出了官員心底話，因為「掃黑除惡」，對貪官、黑警來說確實是「害人害己」。當地政府獲悉後通過官方微博表示，將責任推給廣告公司，並稱當局已於「第一時間」修正。

根據新浪微博和澎湃新聞，廣西賓陽縣委員會宣傳部昨日發出的通報顯示，這個被網友廣傳的標語，是當地村委在4月1日、展開掃黑除惡專項鬥爭宣傳工作後，聘請廣告公司製作，正確表述應為「網絡詐騙，害人害己！」當局聲稱，由於廣告公司人員製作時「沒有認真核對」，相關單位現場監管檢查不到位，導致出現這一嚴重錯誤。

通報指出，在發現該標語存在嚴重錯誤後，賓陽縣已第一時間進行整改，重新製作了正確的標語。

澎湃新聞在報導中，特別提及近個多月來，大陸已出現「奇葩烏龍標語」，包括一周前，柳州市陽和工業新區的一條橫幅標語，內容為「堅決打擊鏟除黑惡勢力，保護人民群眾的甚麼財產安全」；上星期，廣東汕頭市龍湖區龍祥街道辦事處夏桂埔社區居委會，更出現了一幅「讓城市更文明，讓生活更沒好」的標語牌。

廣西賓陽縣政法委的傳宣標語，鬧出大笑話，引起大陸網友熱議。(澎湃新聞網)
廣西賓陽縣政法委的傳宣標語，鬧出大笑話，引起大陸網友熱議。(澎湃新聞網)
分享

廣告詐騙
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

佛教界痛批庸俗 普陀山改名重啟IPO

2019-04-04 12:10

降低台生學測標準後 陸再出招吸引原住民學生

2019-04-04 12:41

廣場舞吵死了！ 最強神器2招讓中國大媽閉嘴

2019-04-04 10:00

江蘇化工事故連環爆 波及沿海省份全面啟動化工大整治

2019-04-04 09:30

千億萌經濟 陸寵物殯葬比去年增27%

2019-04-04 04:36

磁浮智能巡檢車 軌道交通養護大突破

2019-04-04 04:36

合肥造無人駕駛接駁車 可用手機App叫車

2019-04-04 04:35

「數字化時代」 清明文化談創新

2019-04-04 04:33

大美青海博覽會 護身符藏微型佛像

2019-04-04 04:32

江蘇連兩爆 蘇州市委書記周乃翔突擊企業安全生產

2019-04-03 19:06

湖南女提分手遭推落山洞…七年後屍骸被探險隊發現

2019-04-03 17:53

扮富二代全身假貨！騙19女財色 搞大其中6人肚

2019-04-03 17:52

四川山火消防死傷慘重 應否冒險滅火惹激辯

2019-04-03 17:47

四川山火殉職…他最後留言「來賭命」 隊友哽咽：賭輸了

2019-04-03 17:44

清華教授許章潤撤職逾1周各界聲援

2019-04-03 17:41

響水大爆炸 3名嫌犯被採取刑事強制措施

2019-04-03 17:38

繼大媽上樹 上海最美公交站被姑娘貼車

2019-04-03 17:29

大陸金融詐騙犯：六成以上是初高中畢業

2019-04-03 15:52

武漢頒打狗令 網曝警察當街殘忍殺狗影片

2019-04-03 15:36

酸民「去大涼山吃烤全人」 陸官微怒斥「人渣」

2019-04-03 15:02

毛澤東文革「黑題詞」8分郵票拍出7萬元

2019-04-03 12:54

體驗一日秦始 西安皇兵馬俑酒店走紅

2019-04-03 10:56

北京故宮首次公益拍賣 天燈、萬壽燈拍出上億天價

2019-04-03 09:46

「那人心臟還沒停、血還在流」 流亡醫師揭中國活摘器官黑幕

2019-04-03 09:03

王思聰買了兩隻…「網紅鴨」成新寵

2019-04-03 07:00

上海小伙開咖啡館 不賣咖啡…租貓玩伴

2019-04-03 07:00

毛澤東「黑題詞」8分文革郵票 台幣217萬元拍出

2019-04-03 04:17

廣東南沙大橋通車 到東莞省半小時

2019-04-03 04:15

全球最長純電動大巴 深圳問世

2019-04-03 04:12

南京鼓樓 古代官式磚構建築代表

2019-04-03 04:11

三星堆古蜀文明展 前進羅馬

2019-04-03 04:07

安徽池州長江公路大橋 順利合龍

2019-04-03 04:07

唐高僧鑒真東渡起航點 在江蘇黃泗浦被找到

2019-04-02 21:41

河南發掘出逾10萬年前完整象牙化石 舉世罕見

2019-04-02 21:30

四川山火30消防員死 專家：2千度高溫難逃離

2019-04-02 21:29

北京豪宅停車位售價830萬台幣 比二三線房子還貴

2019-04-02 20:04

《北京觀察》聲援許章潤 中國知識界的驕傲與欣慰

2019-04-02 16:27

大人糾紛小孩受罪 河南狠師投毒八寶粥害23幼兒吐血絲

2019-04-02 16:24

廣州司機邊哄娃邊開公交車 乘客心驚驚

2019-04-02 16:23
看更多

熱門文章

AIT證實陸戰隊進駐 陸鷹媒倡議披露對台斬首計畫

2019-04-04 09:33

貶值壓力退去 人民幣「逆周期因子」退場預期升高

2019-04-03 16:40

離婚傳聞後 奶茶妹章澤天辭去京東子公司董事職

2019-04-03 18:16

繼大媽上樹 上海最美公交站被姑娘貼車

2019-04-03 17:29

廣場舞吵死了！ 最強神器2招讓中國大媽閉嘴

2019-04-04 10:00

產品便宜又接地氣 大陸這家手機公司成「非洲之王」

2019-04-04 04:47

共機再越中線？學者：北京不會做球給民進黨

2019-04-04 00:18

酸民「去大涼山吃烤全人」 陸官微怒斥「人渣」

2019-04-03 15:02

湖南女提分手遭推落山洞…七年後屍骸被探險隊發現

2019-04-03 17:53

陳明通的禽獸說 人民日報譏變身「反大陸委員會」

2019-04-03 19:09

港專家：共軍越線或常態化 但不會做球給民進黨

2019-04-03 13:52

李克強減稅降費、寬財政措施奏效 陸經濟現回穩跡象

2019-04-03 18:37

大陸管制電視新規定 「爸爸去哪兒」將停播

2019-04-04 12:41

武漢頒打狗令 網曝警察當街殘忍殺狗影片

2019-04-03 15:36

曾偉雄保護過李克強 深受北京信任

2019-04-03 18:37

李家寶經濟來源被斷 海基會：將與校方協處

2019-04-03 17:22

佛教界痛批庸俗 普陀山改名重啟IPO

2019-04-04 12:10

憶述曾當面稱習近平為「king」 川普：他很喜歡

2019-04-03 15:00

大陸賣墓地毛利率高逾8成 龍頭房企甘拜下風

2019-04-03 15:19

李克強：將再減負1.3兆元

2019-04-03 23:28

美專家：中AI換臉造假地形欺騙衛星

2019-04-03 17:34

扮富二代全身假貨！騙19女財色 搞大其中6人肚

2019-04-03 17:52

江蘇連兩爆 蘇州市委書記周乃翔突擊企業安全生產

2019-04-03 19:06

浙商銀行行長徐仁豔最會賺 年薪逾2500萬

2019-04-04 10:00

江蘇化工事故連環爆 波及沿海省份全面啟動化工大整治

2019-04-04 09:30

抗議聲中 香港修訂「逃犯條例」二讀

2019-04-04 00:18

降低台生學測標準後 陸再出招吸引原住民學生

2019-04-04 12:41

大陸民航發展基金減半 徵收東航南航在美股價大漲

2019-04-03 22:16

大陸金融詐騙犯：六成以上是初高中畢業

2019-04-03 15:52

陳明通：共機越中線 不會只有這次

2019-04-04 00:18

華為砸百億買人心 員工「歐洲小鎮」上班

2019-04-03 17:42

陸換駐日大使 孔鉉佑呼聲高

2019-04-04 00:18

磁浮智能巡檢車 軌道交通養護大突破

2019-04-04 04:36

「掃黑除惡 害人害己」 廣西宣傳標語被網友笑翻

2019-04-04 12:40

四川森林大火30人殉職 官方定調英雄未見究責

2019-04-03 14:13

響水大爆炸 3名嫌犯被採取刑事強制措施

2019-04-03 17:38

陸股節前交意牛氣不減 千萬休眠帳戶甦醒

2019-04-04 09:59

班禪喇嘛：沒有共產黨 西藏今天就沒有宗教和順

2019-04-03 18:31

美不派高官出席一帶一路論壇 中國：問美方

2019-04-03 19:44

傳破產 ofo回應：運營一切正常

2019-04-03 17:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top