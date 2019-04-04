「掃黑除惡 害人害己」 廣西宣傳標語被網友笑翻

2019-04-04 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



大陸官方宣傳標語，鬧出大笑話！廣西賓陽縣政法委一幅塗在牆上的宣傳標語，上面寫着：「掃黑除惡，害人害己」，隨即成為大陸網友嘲笑的對象，網友們在微博直指賓陽縣政法委似乎說出了官員心底話，因為「掃黑除惡」，對貪官、黑警來說確實是「害人害己」。當地政府獲悉後通過官方微博表示，將責任推給廣告公司，並稱當局已於「第一時間」修正。

根據新浪微博和澎湃新聞，廣西賓陽縣委員會宣傳部昨日發出的通報顯示，這個被網友廣傳的標語，是當地村委在4月1日、展開掃黑除惡專項鬥爭宣傳工作後，聘請廣告公司製作，正確表述應為「網絡詐騙，害人害己！」當局聲稱，由於廣告公司人員製作時「沒有認真核對」，相關單位現場監管檢查不到位，導致出現這一嚴重錯誤。

通報指出，在發現該標語存在嚴重錯誤後，賓陽縣已第一時間進行整改，重新製作了正確的標語。