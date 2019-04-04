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佛教界痛批庸俗 普陀山改名重啟IPO

2019-04-04 12:10聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

中國佛教四大名山爭入A股資本市場，安徽九華山、四川峨眉山上市跑得快，不過浙江普陀山去年申請IPO，引發佛教商業化爭議，導致撤單，今年重新出發，普陀山以浙江舟山旅遊改名重啟IPO。

證券時報報導，四大佛教名山一半早已踏入A股市場，而另一半也正在路上。峨眉山早在1997年上市、九華山2015年掛牌、五臺山也在2017年遞件籌備IPO。唯獨普陀山在A股IPO排隊9個月後，去年撤單收場。

反對普陀山上市最強烈的聲音來自中國佛教協會，對佛教商業化痛斥「庸俗」，導致「宗教搭台、經濟唱戲」的隱憂，國資委表態，不能以普陀山為股票名稱。

中證網報導，相較已經上市的峨眉山、九華山兩家企業，2009年少林寺「被上市」更讓人印象深刻。

少林寺方丈釋永信在《我心中的少林》回憶，縱觀世界各地的宗教場所，信眾出入是從來不收門票的，也沒有拿宗教場所進行上市的。他坦言，對少林寺「被上市」非常焦慮，可怕程度比1928年火燒少林寺還要厲害。

普陀山在風波緊急撤回發行上市申請，事隔大半年風波平息後，證券時報報導，普陀山已經將上市名稱更名為浙江舟山旅遊，正與上級相關部門對接溝通，準備重新申請上市。

而舟山旅遊籌備遞交IPO申請，提出主要經營普陀山國家5A級旅遊景區，致力實現\舟山群島旅遊產業的轉型升級。

普陀山以浙江舟山旅遊改名重啟IPO。取自華夏時報
普陀山以浙江舟山旅遊改名重啟IPO。取自華夏時報
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