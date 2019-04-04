中國官方：豬肉加工業者5月起須檢測非洲豬瘟

2019-04-04 10:10 中央社 北京4日電



中國國家市場監管總局、農業農村部、工業和信息化部3日聯合發布公告，要求進一步加強非洲豬瘟防控。其中規定，5月1日起各豬肉製品加工業者須展開非洲豬瘟病毒檢測。

新華社報導，這項名為「關於在加工流通環節開展非洲豬瘟病毒檢測的公告」的文件，旨在嚴防感染的生豬產品進入食品加工流通環節。而公告中除上述規定外，其餘內容均自即日起實施。

根據這項公告，豬肉製品加工企業、生豬產品經營者、包含餐飲服務提供者，必須嚴格落實進貨查驗和記錄制度，加強對採購生豬產品的管控和溯源管理，確保購進的生豬產品來自「定點」屠宰廠。嚴禁採購經營來自「非定點」屠宰廠或來源不明的生豬產品。

這項公告規定，豬肉製品加工企業、生豬產品經營者採購生豬產品，應逐批查驗動物檢疫合格證明、肉品品質檢驗合格證明及非洲豬瘟病毒檢測結果（報告），確保購入的生豬產品不帶非洲豬瘟病毒。而採購的進口生豬產品，應附有合法的入境貨物檢驗檢疫合格證明。

公告指出，豬肉製品加工企業若在生豬產品原料中檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，應立即封存陽性樣品的同批原料，並報告所在地的市場監管、畜牧獸醫部門，並將樣品送往具有非洲豬瘟病毒檢測資格的單位複檢。

若複檢仍為陽性，企業要在當地的市場監管、畜牧獸醫部門監督下，按規定對同批生豬產品原料進行無害化處理，對相關場所進行徹底清洗消毒。

公告要求，各級市場監管部門要加強對食用農產品集中交易市場、銷售企業和餐飲企業的監督檢查，對證件不全、來源不明、無法提供非洲豬瘟病毒檢測合格報告的生豬產品進行重點清查。發現可疑的生豬產品及時抽檢，防止帶病生豬產品流入市場。

這項公告要求，各級市場監管部門、畜牧獸醫部門要加強對非洲豬瘟病毒核酸陽性產品的溯源調查，對負有責任的養殖場、屠宰廠、豬肉製品加工企業、生豬產品經營者從嚴懲處。