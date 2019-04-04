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江蘇化工事故連環爆 波及沿海省份全面啟動化工大整治

2019-04-04 09:30聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

江蘇再傳工安意外，位在泰州國家精細化工產業園區的中丹技術化工3日晚間起火，近半個月來江蘇連環爆，引起大陸中央關切，清明長假前夕，已下令江蘇、浙江、河北、福建等沿海省份緊急提出新一輪的化工行業大整治。

繼響水天嘉宜化工爆炸、昆山漢鼎精密燃爆後，江蘇中丹技術化工3日晚間廢水儲罐引發大火，幸未造成人員傷亡，但這已是近半月來第三起重大工安意外。

化工大整治沒有假期，清明小長假前夕，大陸中央令下，從江蘇、浙江、到河北、福建等沿海省份，即日起進行新一輪的化工行業大整治。

江蘇首當其衝，21世紀經濟報導，江蘇省長吳政隆親自坐鎮指揮，下令對沿長江幹支流兩側1公里範圍內環境敏感區域、城鎮人口密集區、化工園區外、規模以下等化工企業，「該停的堅決停，該關的堅決關，該搬的堅決搬」，宣示以壯士斷腕的決心著力破解「重化圍江」、「低、散、亂、汙、危」等長久弊病。

浙江生態環境廳發布開展為期2個月的專項行動，排查所有化工園區和化工企業，進行安全隱患整治。由各區市生態環境局主要負責人帶隊，赴重點化工企業、園區，開展「一次全覆蓋、地毯式排查，不留死角盲區」。建立轄區內園區和企業的台帳清單，做到一企一檔、一園一檔。

河北宣佈開展對化工商業實施安全生產，強調整治攻堅行動會持續到2020年12月。重點要求危化品企業全部撤離人口密集區，進入化工園區集中監管。

福建則鎖定前期整改仍達不到要求的化工企業，開展暗查暗訪，祭出不達標就關廠的限制令。

江蘇化工事故連環爆，沿海省分全面啟動化工大整治。取自華爾街見聞
江蘇化工事故連環爆，沿海省分全面啟動化工大整治。取自華爾街見聞
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