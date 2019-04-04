合肥造無人駕駛接駁車 可用手機App叫車

2019-04-04 04:35 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國科學院合肥技術創新工程院透露，該院智能移動機器人中心技術團隊攻克了無人駕駛車的關鍵核心技術，生產出一款低成本的無人駕駛擺渡車。預計這一平面的輪式「電梯」—「無人版滴滴」車，將於年內實現量產。

中新社報導，這款無人駕駛擺渡車類似「無人版滴滴」，無需司機，乘客即可通過手機App一鍵叫車，車輛自己開到指定地點接客，再將乘客送往目的地。該車輛具備自動駕駛、手機約車、自動充電、自動泊車以及路線自選、景點語音解說等多重功能。

目前，無人駕駛擺渡車處於市場培育階段，中國大陸尚未有企業大規模應用，因此有技術優勢的團隊發展空間大。

技術團隊負責人袁勝指出，該實現量產的低成本無人駕駛擺渡車，單台生產成本在10萬元人民幣以內。這款無人駕駛的擺渡車根據路況和行駛環境，自主決定直行、拐彎、超車、繞障、停車等駕駛行為。袁勝說，車在前行過程中無「盲區」，不僅能精準感知到行人和大型障礙物，移動中的貓、狗等小動物也能確保它們不受傷。但這款擺渡車因沒有設置無人駕駛條件下倒車行駛功能，所以存在倒車「盲區」。

袁勝認為，這一無人駕駛車距離「老司機」還差一點，在路面特別窄，或者距離車身小於20公分的通行區域，其「智能性」還達不到「老司機」的水準。