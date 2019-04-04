親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

磁浮智能巡檢車 軌道交通養護大突破

2019-04-04 04:36聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中國大陸首台中低速磁浮智能（智慧）巡檢車在中國鐵建重工集團長沙第二產業園下線。該產品的成功研製填補中國大陸中低速磁浮線路動態智能檢測裝備的空白，也標誌著新型軌道交通智能化養護領域獲重大突破。

新華社報導，這款CXJ-5型中低速磁浮智能巡檢車兩側造型神似貓頭鷹，車身長5.81公尺，寬2.6公尺，高2.97公尺，可搭載6人檢修工班，最高運行時速25公里。智能巡檢車主要針對中國大陸中低速磁浮線路養護需要，由中國鐵建重工集團有限公司、長沙市軌道交通集團有限公司和湖南磁浮交通發展股份有限公司3家單位聯合研製。

報導稱，目前中國大陸中低速磁浮運營線路日常巡檢作業，大量依靠人工方式進行，存在勞動強度大、安全風險大、人員要求高、檢測效率低等問題。

「巡檢車猶如穿梭在磁浮軌道上的『貓頭鷹』，晝伏夜出，利用線路夜間維修的有限天窗時間，以時速5公里的檢測速度，依靠搭載的近40個高精度傳感器和布置在周身的數個高清工業攝像機，對中低速磁浮線路情況進行精細『體檢』。」鐵建重工交通裝備研究設計院院長羅建利說。

據了解，由於中低速磁浮線路的特殊維護工況要求，若使用磁浮智能巡檢車，將比人工巡檢的時間大幅減少。

貓頭鷹車主
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

千億萌經濟 陸寵物殯葬比去年增27%

2019-04-04 04:36

合肥造無人駕駛接駁車 可用手機App叫車

2019-04-04 04:35

「數字化時代」 清明文化談創新

2019-04-04 04:33

大美青海博覽會 護身符藏微型佛像

2019-04-04 04:32

江蘇連兩爆 蘇州市委書記周乃翔突擊企業安全生產

2019-04-03 19:06

湖南女提分手遭推落山洞…七年後屍骸被探險隊發現

2019-04-03 17:53

扮富二代全身假貨！騙19女財色 搞大其中6人肚

2019-04-03 17:52

四川山火消防死傷慘重 應否冒險滅火惹激辯

2019-04-03 17:47

四川山火殉職…他最後留言「來賭命」 隊友哽咽：賭輸了

2019-04-03 17:44

清華教授許章潤撤職逾1周各界聲援

2019-04-03 17:41

響水大爆炸 3名嫌犯被採取刑事強制措施

2019-04-03 17:38

繼大媽上樹 上海最美公交站被姑娘貼車

2019-04-03 17:29

大陸金融詐騙犯：六成以上是初高中畢業

2019-04-03 15:52

武漢頒打狗令 網曝警察當街殘忍殺狗影片

2019-04-03 15:36

酸民「去大涼山吃烤全人」 陸官微怒斥「人渣」

2019-04-03 15:02

毛澤東文革「黑題詞」8分郵票拍出7萬元

2019-04-03 12:54

體驗一日秦始 西安皇兵馬俑酒店走紅

2019-04-03 10:56

北京故宮首次公益拍賣 天燈、萬壽燈拍出上億天價

2019-04-03 09:46

「那人心臟還沒停、血還在流」 流亡醫師揭中國活摘器官黑幕

2019-04-03 09:03

王思聰買了兩隻…「網紅鴨」成新寵

2019-04-03 07:00

上海小伙開咖啡館 不賣咖啡…租貓玩伴

2019-04-03 07:00

毛澤東「黑題詞」8分文革郵票 台幣217萬元拍出

2019-04-03 04:17

廣東南沙大橋通車 到東莞省半小時

2019-04-03 04:15

全球最長純電動大巴 深圳問世

2019-04-03 04:12

南京鼓樓 古代官式磚構建築代表

2019-04-03 04:11

三星堆古蜀文明展 前進羅馬

2019-04-03 04:07

安徽池州長江公路大橋 順利合龍

2019-04-03 04:07

唐高僧鑒真東渡起航點 在江蘇黃泗浦被找到

2019-04-02 21:41

河南發掘出逾10萬年前完整象牙化石 舉世罕見

2019-04-02 21:30

四川山火30消防員死 專家：2千度高溫難逃離

2019-04-02 21:29

北京豪宅停車位售價830萬台幣 比二三線房子還貴

2019-04-02 20:04

《北京觀察》聲援許章潤 中國知識界的驕傲與欣慰

2019-04-02 16:27

大人糾紛小孩受罪 河南狠師投毒八寶粥害23幼兒吐血絲

2019-04-02 16:24

廣州司機邊哄娃邊開公交車 乘客心驚驚

2019-04-02 16:23

四川森林大火吞噬30名打火弟兄 親友不忍淚送別

2019-04-02 16:05

蹦！共享單車從天降砸死老翁 家屬：兩家無矛盾

2019-04-02 16:01

管住青年眼睛 中國短影音防沉迷系統6月上路

2019-04-02 15:45

雲南在建高速隧道爆炸 兩人死亡、五人失聯 民房玻璃也震碎

2019-04-02 13:54

大陸電競之父借殼上市生變 殼公司閃崩跌停

2019-04-02 13:41
看更多

熱門文章

人物/ 阿通師的「兩岸牌」變成小英票房毒藥？

2019-04-03 08:39

哈根達斯跌落神壇… 拚不過本土冰 俄國也來搶市

2019-04-03 11:00

貶值壓力退去 人民幣「逆周期因子」退場預期升高

2019-04-03 16:40

繼大媽上樹 上海最美公交站被姑娘貼車

2019-04-03 17:29

離婚傳聞後 奶茶妹章澤天辭去京東子公司董事職

2019-04-03 18:16

酸民「去大涼山吃烤全人」 陸官微怒斥「人渣」

2019-04-03 15:02

共軍越中線 美警告北京：勿對台使用武力或脅迫

2019-04-03 06:54

湖南女提分手遭推落山洞…七年後屍骸被探險隊發現

2019-04-03 17:53

北京故宮首次公益拍賣 天燈、萬壽燈拍出上億天價

2019-04-03 09:46

中國大陸將換駐日大使 程永華在任逾9年史上最長

2019-04-03 06:55

陳明通的禽獸說 人民日報譏變身「反大陸委員會」

2019-04-03 19:09

蒙古外長發表堅持一中

2019-04-03 12:12

港專家：共軍越線或常態化 但不會做球給民進黨

2019-04-03 13:52

體驗一日秦始 西安皇兵馬俑酒店走紅

2019-04-03 10:56

大陸汽車市場首現全年負增長 上汽：今年要先活下來

2019-04-03 12:33

武漢頒打狗令 網曝警察當街殘忍殺狗影片

2019-04-03 15:36

中韓FTA進化版 陸首開放負面清單

2019-04-03 09:09

李克強減稅降費、寬財政措施奏效 陸經濟現回穩跡象

2019-04-03 18:37

李家寶經濟來源被斷 海基會：將與校方協處

2019-04-03 17:22

憶述曾當面稱習近平為「king」 川普：他很喜歡

2019-04-03 15:00

大陸賣墓地毛利率高逾8成 龍頭房企甘拜下風

2019-04-03 15:19

曾偉雄保護過李克強 深受北京信任

2019-04-03 18:37

王思聰買了兩隻…「網紅鴨」成新寵

2019-04-03 07:00

美專家：中AI換臉造假地形欺騙衛星

2019-04-03 17:34

美國不會派高級別官員出席中國「一帶一路」峰會

2019-04-03 11:08

扮富二代全身假貨！騙19女財色 搞大其中6人肚

2019-04-03 17:52

大陸首家 兩岸律師所聯營辦公室在廈門自貿片區掛牌

2019-04-03 10:26

江蘇連兩爆 蘇州市委書記周乃翔突擊企業安全生產

2019-04-03 19:06

大陸金融詐騙犯：六成以上是初高中畢業

2019-04-03 15:52

上海小伙開咖啡館 不賣咖啡…租貓玩伴

2019-04-03 07:00

華為砸百億買人心 員工「歐洲小鎮」上班

2019-04-03 17:42

四川森林大火30人殉職 官方定調英雄未見究責

2019-04-03 14:13

響水大爆炸 3名嫌犯被採取刑事強制措施

2019-04-03 17:38

班禪喇嘛：沒有共產黨 西藏今天就沒有宗教和順

2019-04-03 18:31

聲援李明哲「香港監察」主席投書美媒籲中共重視人權

2019-04-03 11:54

大陸民航發展基金減半 徵收東航南航在美股價大漲

2019-04-03 22:16

傳破產 ofo回應：運營一切正常

2019-04-03 17:35

滬指漲1.2%返3200關 收一年新高

2019-04-03 17:41

毛澤東文革「黑題詞」8分郵票拍出7萬元

2019-04-03 12:54

共機再越中線？學者：北京不會做球給民進黨

2019-04-04 00:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top