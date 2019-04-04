磁浮智能巡檢車 軌道交通養護大突破

2019-04-04 04:36 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國大陸首台中低速磁浮智能（智慧）巡檢車在中國鐵建重工集團長沙第二產業園下線。該產品的成功研製填補中國大陸中低速磁浮線路動態智能檢測裝備的空白，也標誌著新型軌道交通智能化養護領域獲重大突破。

新華社報導，這款CXJ-5型中低速磁浮智能巡檢車兩側造型神似貓頭鷹，車身長5.81公尺，寬2.6公尺，高2.97公尺，可搭載6人檢修工班，最高運行時速25公里。智能巡檢車主要針對中國大陸中低速磁浮線路養護需要，由中國鐵建重工集團有限公司、長沙市軌道交通集團有限公司和湖南磁浮交通發展股份有限公司3家單位聯合研製。

報導稱，目前中國大陸中低速磁浮運營線路日常巡檢作業，大量依靠人工方式進行，存在勞動強度大、安全風險大、人員要求高、檢測效率低等問題。

「巡檢車猶如穿梭在磁浮軌道上的『貓頭鷹』，晝伏夜出，利用線路夜間維修的有限天窗時間，以時速5公里的檢測速度，依靠搭載的近40個高精度傳感器和布置在周身的數個高清工業攝像機，對中低速磁浮線路情況進行精細『體檢』。」鐵建重工交通裝備研究設計院院長羅建利說。

據了解，由於中低速磁浮線路的特殊維護工況要求，若使用磁浮智能巡檢車，將比人工巡檢的時間大幅減少。