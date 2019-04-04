「數字化時代」 清明文化談創新

2019-04-04 04:33 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「數字化時代」的來臨，為延續數千年的清明文化注入新內容。兩岸專家學者3日匯聚上海，共同探討如何利用互聯網、影像等現代技 青糰是清明流行於江南一帶傳統時令食品，是上海過節必備的食品。圖為剛剛出鍋的青糰。 新華社 分享 facebook 術實現清明文化的傳承與創新，增強兩岸民眾的民族認同感。

新華社報導，「第七屆海峽兩岸清明文化論壇」由上海市公共關係研究院與台灣眾藝益百人文關懷協會合作舉辦，兩岸文化研究學者、文創業者、影像工作者、生命關懷事業工作者等200多位人士參與。

上海市公共關係研究院院長陳士良表示，作為中華民族重要傳統節日和寶貴歷史遺產，清明節是維繫民族認同的關鍵性力量。在兩岸城市化推進的背景下，傳統的殯葬習俗已經不能適應時代的發展。清明文化要傳承，更要創新。

陳士良舉例說，運用影像技術製作逝者生前視頻（影片），並應用於殯禮、祭掃、追思等各環節的「人生小電影」，是清明文化創新的有益嘗試。

「從保留遺體到保留骨灰，再到保留人生經歷，改變傳統殯葬文化和祭奠儀式的同時，也改變著人們對生命的態度。」陳士良說。

上海理工大學副教授魯虹表示，「人生小電影」是新時代的殯葬文化創新，也是踐行「慎終追遠、民德歸厚」理念的好載體。「人生小電影」服務對象龐大，呼籲儘快構建擅長殯葬文化策畫的「外腦」網絡體系。

台灣中華教育文化經貿促進總會總會長張永山表示，「慎終追遠」緬懷祖先的習俗，是兩岸同根同源的認知共識。運用現代高科技微片技術改革創意，配合民間文化傳承體系，引發青年的參與興趣，不僅可令兩岸共享清明文化內涵，也有助於增加民族認同感。

與會學者普遍認為，「數字化時代」需要結合互聯網、數字影像等技術手段，建構起適應當代社會發展需要的生命記錄模式，為兩岸民間人文歷史的保留與傳承探索新道路，從而推動兩岸融合發展。