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千億萌經濟 陸寵物殯葬比去年增27%

2019-04-04 04:36聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

近年來，隨著養寵大軍增加，給離世寵物舉辦葬禮成為不少民眾需求，寵物殯葬行業在中國大陸應運而生。據「2018年中國寵物行業白皮書」統計，中國大陸城鎮養狗、養貓人數達5648萬人，城鎮犬貓數量達到9149萬隻，「萌寵經濟」潛力巨大。

中新社報導，在十多年以前，中國大陸多地寵物殯葬仍屬空白。「小時候從來沒有聽說過寵物殯葬，動物死後大多都被隨意丟棄或填埋。」從事寵物殯葬行業的潘碩說，2007年，潘碩飼養的貓咪意外離世，只能將其草草埋葬，成為他一生的遺憾。此後，潘碩決定有朝一日創建寵物殯葬行業，讓寵物有尊嚴地離去。

2017年，潘碩創建「一念緣」寵物善終服務中心，承接寵物遺體清潔、火化、骨灰入壇等服務。寵物殯葬服務是按照重量計算，380元（人民幣，下同）起步。已入行三年的潘碩說：「開始時，很多人不瞭解這行，顧客也不多。現在，越來越多人會選擇寵物殯葬，每月大約會送別40隻寵物，比之前翻了一倍。」

在潘碩看來，這個變化與大陸民眾生活水平的不斷提高密不可分。隨著物質生活得到滿足，民眾的精神需求也不斷上升。很多民眾把寵物視為家人，希望它去世時能體面離開。

近年來，中國大陸各地在寵物後事上延伸出寵物墓地、祭奠、紀念品等一條龍服務。北京、武漢、南京等地相繼建立寵物墓地，成立於2000年的北京百福寵物天堂動物安葬中心可容納6萬隻寵物。在廣州市，一場寵物善終服務從幾百元到幾萬元不等，包括寵物安樂死、製作標本、3D打印公仔和製作骨灰鑽石等服務。

從寵物殯葬到寵物醫療美容、寄養，中國大陸寵物行業的消費不斷升級。據「2018年中國寵物行業白皮書」顯示，2018年中國寵物（犬貓）消費市場規模達到1708億元，比2017年增長27%。

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