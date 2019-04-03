離婚傳聞後 奶茶妹章澤天辭去京東子公司董事職

2019-04-03 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



在經歷了性侵事件和離婚傳聞等風波後，「奶茶妹妹」章澤天和京東集團CEO劉強東又有了新消息。據啟信寶數據顯示，今天，章澤天卸任重慶嫩綠茶藝有限公司董事一職。

第一財經微信稱，重慶嫩綠茶藝有限公司是由重慶小天鵝控股集團董事長何永智之女廖韋佳創立的時尚茶飲品牌，該公司成立於2015年9月，註冊資本3,000餘萬元。

2015年8月，重慶嫩綠茶藝有限公司與上海東欽餐飲管理有限公司敲定投資入股協議，金額超過億元，章澤天就是「東欽」股東之一，劉強東則通過北京因味電子科技有限公司間接持股。

經查詢得知，北京因味電子科技有限公司主營為健康飲料，劉強東曾於2015年12月投資5億元人民幣實現控股。

自「明尼蘇達」性侵事件後，劉強東與其妻子章澤天的相關新聞一直為網友所關注。今年2月14日情人節，有大陸媒體透露「劉強東已與妻子章澤天離婚」，稱透露信源為劉的親屬。劉強東律師隨即發布聲明，稱該言論係無中生有，故意捏造的謠言。

2月21日，劉強東以章澤天命名的「京東JD+智能奶茶館」突然張貼通知，即日起停止營業。京東方面回應，隨著市場環境的變化，創業孵化器的形式也發生了改變。