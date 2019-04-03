四川山火殉職…他最後留言「來賭命」 隊友哽咽：賭輸了

2019-04-03 17:44 世界日報 中國新聞組╱香港3日電



四川涼山木里縣森林大火，奪走27名消防員及3名地方救火人員的性命。他們多數年紀尚輕，其中24人是「90後」，2人是「00後」。他們之中，有人新婚、有人的小孩將要出生，有人是家中唯一的孩子。在犧牲者中年紀最小、今年才18歲的王佛軍發的最後一條微信中，一張熊熊山火並配文稱：「來，賭命。」隊友哽咽說這次「賭輸了」。

香港文匯報報導，犧牲消防員最後的微信朋友圈陸續曝光，內容全與任務有關。

其中，新婚不久的中隊長張浩稱「這個點兒（時間）出發，又是木里！心中五味雜陳」。

網上轉載張浩最後的朋友圈貼文，可看其「遺言」是講述撲救山火的感受。張浩表示，雖然過程相當辛苦，「跋山涉水走了將近15個小時，全身都已經不是自己的了」，但沿途盡是原始森林，風景美麗，「很多人應該一輩子無法領略吧」。

張浩又稱，在山火發生後，即使是在放假亦要緊急出動，「剛剛在享受半個月一次的周末輪休，又有火情」。

至於蔣飛飛最後的朋友圈，僅貼出一段影片顯示正在趕往撲火，並留言稱「前三天連打（撲救）了兩場，回來衣服泡起還沒洗呢又通知走了」。

蔣飛飛的父親告訴北青報記者，兒子已經結婚，妻子目前正懷孕。「最後一次通電話是上周五晚上，他讓我們多保重身體……沒想到現在陰陽兩隔，他的孩子還沒出生」。

「世事無常。」到西昌市殯儀館送行的一位消防隊員告訴封面新聞記者，犧牲的27名消防員中，有一位是他的好兄弟。

「他出發之前，我們剛點了外賣，他喜歡吃雞腿，專門點了一個雞腿。但是剛拿到外賣，還沒拆開盒子，警鈴就響了，我兄弟就馬上換衣服出發了」，他說，「外賣沒來得及拆開，雞腿也沒來得及啃」。

香港大公報報導，在犧牲的消防員中，王佛軍年齡最小。出生於2000年7月的他，還不到19歲。3月28日晚，王佛軍發了一條朋友圈，照片有點模糊，他背後是熊熊山火，配文稱：「來，賭命。」

「這一次，賭輸了。」20歲的大劉哽咽道。他兩個月前剛離開隊伍，此次犧牲的消防隊員，全都是他的兄弟。從知道隊友犧牲後，他就一直無法入眠，翻來覆去看著曾經的照片，閉上眼，就是濃煙大火，還有令人窒息的高溫。他熟悉這樣的場景。「原來難過到極限，哭都哭不出來。」