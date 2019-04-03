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四川山火消防死傷慘重 應否冒險滅火惹激辯

2019-04-03 17:47世界日報 中國新聞組╱北京3日電

四川森林火災部分犧牲人員遺體送抵西昌市殯儀館，當地群眾自發前往悼念。 (取材自新...
四川森林火災部分犧牲人員遺體送抵西昌市殯儀館，當地群眾自發前往悼念。 (取材自新京報、新華社)
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四川涼山州木里縣森林大火造成30名救火人員遇難，高海拔地形複雜是致此重大憾事主因之一，網上近日出現激辯聲浪，爭論應否派救火員冒此危險。另外，分析指出，此次重大犧牲背後，也暴露出中國應急管理部遭遇挑戰。

森林大火造成27名消防員、3名地方救火人士殉職，專家解釋，這次大火應是爆燃（Eruptive fire），速度非常快，不到一分鐘快速傳播的火焰就有可能完全覆蓋兩面山坡，且核心區溫度高達攝氏2000度，「爆燃一旦發生，人員很難逃離」。

香港01報導，木里縣地處青藏高原和雲貴高原交界，是青藏高原地質結構最複雜、環境最惡劣的地段之一。據木里縣政府資料顯示，全縣有94.14萬公頃林業用地，森林覆蓋率達67.3%，是中國僅存不多的大片原始林區。

澎湃新聞引述森林防火辦公室的統計顯示，從2005年至2009年，木里縣共發生42次山火，最近幾年亦山火不斷，防火壓力相當沉重。

至於這次山火，主要撲救難度在於火場位處最高海拔約3700米，海拔高且風大無定向，火勢難以控制，其次是木里縣地形複雜，救火時往往無路可走，以及森林腐殖層厚實，不利救火和山上取水困難。

對此，網上多數聲音認為，何不任由山火自行燃燒，避免憾事發生。有網民反駁指，這次山火現場都是大片原始森林，可燃物在常年累積之下「簡直就是草料場」。一旦放任燃燒，在風勢影響下更會迅速波及周邊鄉鎮村莊。

另據多維新聞報導，此次災情是中國應急管理部成立一年來，遇到的最大傷亡和挫敗。

報導指出，面臨森林大火這樣的災情，只靠勇敢是不行的，必須建立起一套即專業、科學，又能靈活應變的反應體系。

報導稱，隨著去年10月9日，中國武警公安消防部隊移交應急管理部管轄，「公安消防部隊不再列武警部隊序列，全部退出現役」，「公安消防部隊轉到地方後，現役編制全部轉為行政編制。」這意味著，中國消防員不用再像以前一樣頻繁退役、換人，這是中國消防工作走向現代化的重要一步，但也只是剛開始。

一名當地群眾往靈堂外的樹上掛白花。(取材自新京報)
一名當地群眾往靈堂外的樹上掛白花。(取材自新京報)
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