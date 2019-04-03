清華教授許章潤撤職逾1周各界聲援

2019-04-03 17:41 世界日報 中國新聞組/北京3日電



提倡停止個人崇拜的清華大學法學院教授許章潤上星期被校方停職。清華大學校友發起連署，要求校方解釋。自由亞洲電台報導，其實許章潤早在去年已發表具爭議性文章，可是一直到上月才被撤職。有學者認為，轉折點是習近平上月主持的一場座談會。

清華大學法學院教授許章潤被撤職已超過一個星期，有聲援人士向清華校長邱勇發公開信，獲得逾200人連署，大部分都是清華的校友。

參與連署的北京維權人士胡佳表示，作為中國最高學府，清華對許章潤的處理手法使人失望。

胡佳表示，「這樣一個以理工科為主的（學府），是應該最實事求是，學風應該是光明正大的，但是它現在裡面培養的是打小報告的，告密的，私自監控教授的。中國最好的高校培養的都是臣服於特務政治的，這樣能為我們的民族帶來希望嗎？將來你都會弄虛作假，有違清華的精神。」

56歲的許章潤曾獲頒「十大傑出青年法學家」，去年七月他發表文章《我們當下的恐懼與期待》，呼籲恢復國家主席任期制和平反「六四」等文章引起巨大回響，之後他在百度的搜尋結果由數十萬條被刪至十幾條。

響應連署的還有雪梨科技大學學者馮崇義。他認為，許章潤受到打壓，與上月召開，由習近平主持的學校思想政治理論課教師座談會有關。

馮崇義說，「一直等到前些天習近平召開會議，講了非常強硬的話，要奪回大學講壇，要奪回教育陣地，所以在我們看來，現在對許章潤和其他幾位老師的動作，是在配合總體規畫，要整肅校園裡頭對黨對習近平忠誠度不夠的教職人員。」

報導說，清華至今尚未回應事件。除了許章潤，重慶師範大學副教授唐雲也在上月中旬遭到撤職。校方指唐雲在2月的《魯迅研究》課中發表「損害國家聲譽」的言論，「違反政治紀律」，撤銷他的教師資格。