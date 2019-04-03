親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

傻眼！彰縣文化局列冊追蹤 溪州榮民工廠竟被拆光光

公股行庫傳人事地震 第一金董瑞斌、華南金吳當傑下馬

大陸金融詐騙犯：六成以上是初高中畢業

2019-04-03 15:52聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

中共最高人民法院中國司法大數據研究院今日發布《金融詐騙司法大數據專題報告》，報告顯示，近三年金融詐騙發案量同比平均降幅超20%，金融詐騙風險逐年緩解。金融詐騙罪被告人以初、高中文化程度為主，但發案密度與公民文化程度呈較強正相關。

據新浪財經，報告顯示，近三年來金融詐騙發案量同比平均降幅超20%。其中，2016年全國法院新收金融詐騙一審案件近1.4萬件，2017年新收案件降至1.1萬餘件，2018年新收案件僅為8400餘件。

從地理位置看，粵滬閩為重災區。金融詐騙案件主要分布在東部地區，中西部地區案件占比逐年上升。金融詐騙案件收案量排名前三地區為廣東占8.43%、上海6.64%和福建6.50%。

金融詐騙案件主要分布於東部地區，2015年東部地區收案量占全國案件總量的62.50%，2016年、2017年和2018年這一數據逐步下降至51.72%、50.12%和48.26%；中西部地區案件占比逐年上升。 2018年各地案件均有下降，僅吉林、陝西、寧夏、西藏仍有不同幅度上升。

從金融詐騙類型看，信用卡詐騙罪為主要案件類型，在近三年金融詐騙案件總量中占比約78%。 2016年至2018年，信用卡詐騙罪案件由1.2萬件下降至6000餘件，在金融詐騙案件中占比由83.14%下降至72.19%，信用卡詐騙犯罪風險整體呈收窄趨勢。

報告特別指出，信用卡詐騙案件近八成作案手段為惡意透支或超限透支，信用和額度管理應引起重視。近三年信用卡詐騙案件中，詐騙手段主要為惡意透支或超過規定期限透支，相關案件占比高達76.43%；可見，失信懲戒和額度管理工作應適當加強。

大陸金融詐騙犯，六成以上僅有初高中畢業，廣東上海福建特別嚴重。（界面新聞）
大陸金融詐騙犯，六成以上僅有初高中畢業，廣東上海福建特別嚴重。（界面新聞）
分享

詐騙福建上海
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

武漢頒打狗令 網曝警察當街殘忍殺狗影片

2019-04-03 15:36

酸民「去大涼山吃烤全人」 陸官微怒斥「人渣」

2019-04-03 15:02

毛澤東文革「黑題詞」8分郵票拍出7萬元

2019-04-03 12:54

體驗一日秦始 西安皇兵馬俑酒店走紅

2019-04-03 10:56

北京故宮首次公益拍賣 天燈、萬壽燈拍出上億天價

2019-04-03 09:46

「那人心臟還沒停、血還在流」 流亡醫師揭中國活摘器官黑幕

2019-04-03 09:03

王思聰買了兩隻…「網紅鴨」成新寵

2019-04-03 07:00

上海小伙開咖啡館 不賣咖啡…租貓玩伴

2019-04-03 07:00

毛澤東「黑題詞」8分文革郵票 台幣217萬元拍出

2019-04-03 04:17

廣東南沙大橋通車 到東莞省半小時

2019-04-03 04:15

全球最長純電動大巴 深圳問世

2019-04-03 04:12

南京鼓樓 古代官式磚構建築代表

2019-04-03 04:11

三星堆古蜀文明展 前進羅馬

2019-04-03 04:07

安徽池州長江公路大橋 順利合龍

2019-04-03 04:07

唐高僧鑒真東渡起航點 在江蘇黃泗浦被找到

2019-04-02 21:41

河南發掘出逾10萬年前完整象牙化石 舉世罕見

2019-04-02 21:30

四川山火30消防員死 專家：2千度高溫難逃離

2019-04-02 21:29

北京豪宅停車位售價830萬台幣 比二三線房子還貴

2019-04-02 20:04

《北京觀察》聲援許章潤 中國知識界的驕傲與欣慰

2019-04-02 16:27

大人糾紛小孩受罪 河南狠師投毒八寶粥害23幼兒吐血絲

2019-04-02 16:24

廣州司機邊哄娃邊開公交車 乘客心驚驚

2019-04-02 16:23

四川森林大火吞噬30名打火弟兄 親友不忍淚送別

2019-04-02 16:05

蹦！共享單車從天降砸死老翁 家屬：兩家無矛盾

2019-04-02 16:01

管住青年眼睛 中國短影音防沉迷系統6月上路

2019-04-02 15:45

雲南在建高速隧道爆炸 兩人死亡、五人失聯 民房玻璃也震碎

2019-04-02 13:54

大陸電競之父借殼上市生變 殼公司閃崩跌停

2019-04-02 13:41

深莞穗城軌交通 九月底開通

2019-04-02 12:11

大陸飲料巨頭娃哈哈 也要做智慧型機器人

2019-04-02 12:07

雲南官員唱KTV傳出不雅照 被降為科員 留黨察看2年

2019-04-02 11:34

國有景區門票降價

2019-04-02 02:25

至10月26日止 夏秋航季航班開跑

2019-04-02 02:25

文博會 5月16日起深圳舉辦

2019-04-02 02:25

廣東實驗中學 打造5G課堂

2019-04-02 02:25

南沙郵輪母港 下周談航線

2019-04-02 02:24

大灣區新動脈 虎門二橋12.89公里今通車

2019-04-02 02:24

深圳未來13條鐵路1小時通珠三角

2019-04-02 02:24

四川三星堆博物館 台遊客免費

2019-04-02 02:24

大陸結婚率7.2‰ 探五年新低

2019-04-01 23:26

被老師用電鍋電線鞭打 男學生傷痕累累住院

2019-04-01 19:55
看更多

熱門文章

環時總編嗆：陸戰機早晚飛到總統府 將台「黎巴嫩化」

2019-04-03 01:50

過馬路被抓奶 空姐爆氣「一巴掌」打趴惡狼

2019-04-02 18:47

馬哈迪：中國超越馬來西亞 已是沒人看不起的強國

2019-04-02 19:02

人物/ 阿通師的「兩岸牌」變成小英票房毒藥？

2019-04-03 08:39

華為砸5百億收買人心 東莞員工歐洲小鎮上班

2019-04-02 16:28

中國大陸推「代吃喝」服務 賣家稱：能為顧客帶來快樂

2019-04-02 20:05

哈根達斯跌落神壇… 拚不過本土冰 俄國也來搶市

2019-04-03 11:00

四川山火30消防員死 專家：2千度高溫難逃離

2019-04-02 21:29

共機越中線 環時藉機嗆美：在台海施力的餘地越來越小

2019-04-02 18:01

河南發掘出逾10萬年前完整象牙化石 舉世罕見

2019-04-02 21:30

解放軍第一批女坦克兵受訓影片曝光

2019-04-02 22:20

毛澤東「黑題詞」8分文革郵票 台幣217萬元拍出

2019-04-03 04:17

共軍越中線 美警告北京：勿對台使用武力或脅迫

2019-04-03 06:54

中國大陸將換駐日大使 程永華在任逾9年史上最長

2019-04-03 06:55

唐高僧鑒真東渡起航點 在江蘇黃泗浦被找到

2019-04-02 21:41

北京故宮首次公益拍賣 天燈、萬壽燈拍出上億天價

2019-04-03 09:46

共軍飛越台海中線 蔡英文硬起來 陸外交部：她胡言亂語

2019-04-02 18:22

廣東南沙大橋通車 到東莞省半小時

2019-04-03 04:15

蒙古外長發表堅持一中

2019-04-03 12:12

北京豪宅停車位售價830萬台幣 比二三線房子還貴

2019-04-02 20:04

強硬鎮壓占中 香港「禿鷹」高升北京

2019-04-03 00:24

無人駕駛計程車 下半年長沙百輛上路

2019-04-02 17:34

這家公司擬申請上市 富士康、和碩都是它的客戶

2019-04-02 18:21

紅二代：中共執政諸多考驗 相信習近平可創奇蹟

2019-04-03 00:12

酸民「去大涼山吃烤全人」 陸官微怒斥「人渣」

2019-04-03 15:02

港專家：共軍越線或常態化 但不會做球給民進黨

2019-04-03 13:52

體驗一日秦始 西安皇兵馬俑酒店走紅

2019-04-03 10:56

中韓FTA進化版 陸首開放負面清單

2019-04-03 09:09

大陸汽車市場首現全年負增長 上汽：今年要先活下來

2019-04-03 12:33

全球最長純電動大巴 深圳問世

2019-04-03 04:12

王思聰買了兩隻…「網紅鴨」成新寵

2019-04-03 07:00

錢進A股 北上資金衝破5兆

2019-04-03 03:00

《北京觀察》聲援許章潤 中國知識界的驕傲與欣慰

2019-04-02 16:27

美國不會派高級別官員出席中國「一帶一路」峰會

2019-04-03 11:08

中共發改委前副主任 白克力涉受賄遭起訴

2019-04-02 18:39

大陸股市過熱 官方降溫三信號

2019-04-02 23:25

大陸首家 兩岸律師所聯營辦公室在廈門自貿片區掛牌

2019-04-03 10:26

納入彭博指數 陸債迎9兆活水

2019-04-02 23:26

憶述曾當面稱習近平為「king」 川普：他很喜歡

2019-04-03 15:00

平潭赴台航班增班 通關更快速

2019-04-03 04:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top