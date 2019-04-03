大陸金融詐騙犯：六成以上是初高中畢業

2019-04-03 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中共最高人民法院中國司法大數據研究院今日發布《金融詐騙司法大數據專題報告》，報告顯示，近三年金融詐騙發案量同比平均降幅超20%，金融詐騙風險逐年緩解。金融詐騙罪被告人以初、高中文化程度為主，但發案密度與公民文化程度呈較強正相關。

據新浪財經，報告顯示，近三年來金融詐騙發案量同比平均降幅超20%。其中，2016年全國法院新收金融詐騙一審案件近1.4萬件，2017年新收案件降至1.1萬餘件，2018年新收案件僅為8400餘件。

從地理位置看，粵滬閩為重災區。金融詐騙案件主要分布在東部地區，中西部地區案件占比逐年上升。金融詐騙案件收案量排名前三地區為廣東占8.43%、上海6.64%和福建6.50%。

金融詐騙案件主要分布於東部地區，2015年東部地區收案量占全國案件總量的62.50%，2016年、2017年和2018年這一數據逐步下降至51.72%、50.12%和48.26%；中西部地區案件占比逐年上升。 2018年各地案件均有下降，僅吉林、陝西、寧夏、西藏仍有不同幅度上升。

從金融詐騙類型看，信用卡詐騙罪為主要案件類型，在近三年金融詐騙案件總量中占比約78%。 2016年至2018年，信用卡詐騙罪案件由1.2萬件下降至6000餘件，在金融詐騙案件中占比由83.14%下降至72.19%，信用卡詐騙犯罪風險整體呈收窄趨勢。