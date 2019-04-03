扮富二代全身假貨！騙19女財色 搞大其中6人肚

2019-04-03 17:52 世界日報 中國新聞組／北京3日電



鄭州一名偽「富二代」靠著全身假名牌到處騙錢騙色。（取材自大河報） 分享 facebook 河南省鄭州一名偽「富二代」靠著全身假名牌騙財騙色，19名受害女子中有四人為他產子、兩人待產中；據了解，這名男子以談戀愛、結婚為由詐騙，騙走逾數百萬元人民幣，已於上月22日被捕，並坦承所有犯行。

大河報報導，鄭州市公安局鄭東分局日前接到十幾名單身女性報案，聲稱被人以談戀愛、結婚為由詐騙；警方調查發現，這些女子都是被譚姓男子所騙，套路也都是如出一轍，譚男被逮後坦承犯案，談到為了詐騙改裝的假豪車、租來的手機號碼，金銀首飾全是假的。他說真的買不起，假的用著「挺好的」。

據了解，譚男喜好流連於各種娛樂場所，2017年失業便開始化名詐騙，他首先自導自演離家出走的鬧劇，利用父母的證詞讓自己變成「失蹤人口」，然後一再改名換姓、冒用他人身分向多名女子詐騙。

受害王女為譚男生下的孩子已經六個月大，兩人2017年在微信認識，譚男當時聲稱其父母是高官，初次見面必須得有份「厚禮」，王便將信用卡刷取的數萬元人民幣交由譚；2018年1月王女發現自己懷孕，譚男卻對結婚一事顧左右而言他，還騙走分期買的汽車，甚至在她生子後人間蒸發。

另一名楊姓受害女子也是透過微信認識譚，2018年3月兩人在商量訂婚事宜時，譚以假冒5克拉鑽戒騙取了楊167克黃金首飾。隨後，譚又多次編造生意需要周轉、打點關係等理由要求楊提供錢財並購買手機，最後騙走了15萬元人民幣。

當地警方調查確定19名女子受騙，還搜出八只假名牌表，五個假名牌包，還有假金塊、首飾等。根據受害人表示，被譚詐騙的現金多達數十萬人民幣，還有車輛等財物。目前，譚已被警方刑事拘留，案件仍在進一步調查中。