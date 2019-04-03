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老齡化加劇 14省市准放「獨生子女假」

2019-04-03 13:55聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

「獨生子女護理假」已陸續在大陸14個省市落地。北京市已明確將探索建立家庭護理假制度，對照顧患病住院、失能失智、臨終老年人的贍養人、扶養人，給予相應的護理假，護理期間的工資、津貼、補貼和獎金不予扣減。

據悉，最長20天最短5天，各地假期長短不一。

據北京青年報報導，截至2018年年底，中國60歲及以上老年人口有2.49億人，佔總人口17.9%。獨生子女家庭的養老問題逐漸顯現。為幫助獨生子女家庭減輕負擔，各地方政府近年來陸續發布了「獨生子女護理假」等相關政策。目前，福建、廣西、海南、湖北、黑龍江、重慶、四川、河北、河南、寧夏、內蒙古、山西等12省份，以及淮安、廣州等兩市出台了與「獨生子女護理假」相關的具體規定。14地中，湖北、黑龍江、四川、寧夏四省份還規定，非獨生子女也可享受「護理假」這一待遇。

對於「護理假」的具體時間規定，各地也有所不同。例如，淮安市規定，持《獨生子女父母光榮證》者年滿六十歲，患病住院治療期間，用人單位應當支持其子女護理照料，並給予每年累計不少於五天的護理時間；河南省規定，領取獨生子女父母光榮證的老年人住院治療期間，其子女所在單位應當給予每年累計不少於20日的護理假；河北省則未明確規定護理假天數，只提出「老年人患病住院期間，子女所在單位應當支持其護理照料老年人，給予適當陪護時間」。

遼寧、甘肅、雲南、北京等四省份雖然還未出台「獨生子女護理假」具體規定，但也提出探索建立獨生子女護理假制度。其中，2018年10月，北京市印發《關於加強老年人照顧服務完善養老體系的實施意見》，其中明確，探索建立家庭護理假制度。對贍養人、扶養人特別是獨生子女贍養人、扶養人照顧患病住院、失能失智、臨終老年人的，用人單位應給予相應的護理假，護理期間的工資、津貼、補貼和獎金不予扣減。

目前，「獨生子女護理假」各個地方出台的時間不一、內容寬窄不一、力度大小不一，不具有普適性。由於不是全國性政策，還有一些獨生子女則面臨「請不了」的難題。

大陸已有多個省份通過地方立法 建立了獨生子女護理假制度。（微博照片）
大陸已有多個省份通過地方立法 建立了獨生子女護理假制度。（微博照片）
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大陸已有14個省市通過地方立法 建立了獨生子女護理假制度。（每日頭條照片）
大陸已有14個省市通過地方立法 建立了獨生子女護理假制度。（每日頭條照片）
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