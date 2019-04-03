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體驗一日秦始 西安皇兵馬俑酒店走紅

2019-04-03 10:56聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

大陸西安出土的兵馬俑「去過」50多個國家、100多個城市展覽，據秦始皇帝陵博物院院長侯寧彬透露，兵馬俑海外展覽的檔期到2021年已全部約滿。兵馬俑熱延燒，西安的民宿酒店也紛紛打出兵馬俑牌，讓遊客當一日秦始皇。

到兵馬俑遺址探秘，是去西安的必玩之地，但是睡在兵馬俑酒店，秦俑夜間站崗，可得挑戰膽量。兵馬俑熱在西安觀光景區延燒，許多民宿酒店紛紛打出兵馬俑牌。

西部網報導，西安的兵馬俑主題酒店名副其實的從頂燈到傢俱配飾古色古香，最特別的是每個客房床頭都排列四五個兵馬俑昂首挺立，甚至貼心到床底下也藏了幾排小兵馬俑，幾乎無處不兵馬俑，不少旅客感受如同居住在秦始皇陵，彷彿穿越回到秦代。

澎湃新聞報導，兵馬俑熱讓西安商家在創意上大做文章，到西安地遊客可以體驗「變臉」，只要掃描臉部，就可以將自己的表情投到西安「變臉兵馬俑」顯示幕上；還可以品嘗西安才有的兵馬俑造型巧克力。

不過，投宿兵馬俑酒店，體驗在秦始皇陵安眠的感覺，卻讓秦始皇帝陵博物院院長侯寧彬大表反感。

「對兵馬俑主題酒店，我非常反感」。侯寧彬認為，把陪葬的兵馬俑放到房間裡，讓遊客怎麼體驗？違背中國傳統觀念。

侯寧彬表示，很多文化景區開發文創產品，是希望將文化融入生活，讓傳統文化能夠再次活起來、有生命力。但是秦始皇帝陵博物院對陵墓文化元素的文創產品開發，還是必須再三猶豫，因為考慮到把帶有陵墓文化元素的物件擺在家裡或辦公場所有違和感，這也是秦始皇陵博物院目前開發文創遇到的最大瓶頸。

西安的民宿酒店也紛紛打出兵馬俑牌，每個客房床頭都排列四五個兵馬俑昂首挺立，甚至貼...
西安的民宿酒店也紛紛打出兵馬俑牌，每個客房床頭都排列四五個兵馬俑昂首挺立，甚至貼心到床底下也藏了幾排小兵馬俑，幾乎無處不兵馬俑。取自澎湃新聞
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西安的民宿酒店也紛紛打出兵馬俑牌，讓遊客當一日秦始皇。取自澎湃新聞
西安的民宿酒店也紛紛打出兵馬俑牌，讓遊客當一日秦始皇。取自澎湃新聞
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西安的民宿酒店也紛紛打出兵馬俑牌，每個客房床頭都排列四五個兵馬俑昂首挺立，甚至貼...
西安的民宿酒店也紛紛打出兵馬俑牌，每個客房床頭都排列四五個兵馬俑昂首挺立，甚至貼心到床底下也藏了幾排小兵馬俑，幾乎無處不兵馬俑。取自西部網
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西安的民宿酒店也紛紛打出兵馬俑牌，每個客房床頭都排列四五個兵馬俑昂首挺立，甚至貼...
西安的民宿酒店也紛紛打出兵馬俑牌，每個客房床頭都排列四五個兵馬俑昂首挺立，甚至貼心到床底下也藏了幾排小兵馬俑，幾乎無處不兵馬俑。取自西部網
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