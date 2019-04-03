體驗一日秦始 西安皇兵馬俑酒店走紅

2019-04-03 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



大陸西安出土的兵馬俑「去過」50多個國家、100多個城市展覽，據秦始皇帝陵博物院院長侯寧彬透露，兵馬俑海外展覽的檔期到2021年已全部約滿。兵馬俑熱延燒，西安的民宿酒店也紛紛打出兵馬俑牌，讓遊客當一日秦始皇。

到兵馬俑遺址探秘，是去西安的必玩之地，但是睡在兵馬俑酒店，秦俑夜間站崗，可得挑戰膽量。兵馬俑熱在西安觀光景區延燒，許多民宿酒店紛紛打出兵馬俑牌。

西部網報導，西安的兵馬俑主題酒店名副其實的從頂燈到傢俱配飾古色古香，最特別的是每個客房床頭都排列四五個兵馬俑昂首挺立，甚至貼心到床底下也藏了幾排小兵馬俑，幾乎無處不兵馬俑，不少旅客感受如同居住在秦始皇陵，彷彿穿越回到秦代。

澎湃新聞報導，兵馬俑熱讓西安商家在創意上大做文章，到西安地遊客可以體驗「變臉」，只要掃描臉部，就可以將自己的表情投到西安「變臉兵馬俑」顯示幕上；還可以品嘗西安才有的兵馬俑造型巧克力。

不過，投宿兵馬俑酒店，體驗在秦始皇陵安眠的感覺，卻讓秦始皇帝陵博物院院長侯寧彬大表反感。

「對兵馬俑主題酒店，我非常反感」。侯寧彬認為，把陪葬的兵馬俑放到房間裡，讓遊客怎麼體驗？違背中國傳統觀念。