北京故宮首次公益拍賣 天燈、萬壽燈拍出上億天價

2019-04-03 09:46 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



歷朝歷代皇帝一到過年就會在紫禁城高掛的萬壽燈、天燈，北京故宮2日首次公益拍賣，起拍價各為人民幣500萬元的萬壽燈、天燈，加上五對宮燈，最後拍出人民幣2005萬元，相當上億新台幣的天價。

皇帝過年才會點的萬壽燈、天燈，隨著帝制推翻，已經消失了百餘年，不過，今年春節北京故宮又在乾清宮裡點起萬壽燈、天燈，重現宮廷過年實景，吸引百萬人潮。

特別的是，立天燈、萬壽燈茲事體大，每一次立燈都要動員8000多人力。北京故宮博物院院長單霽翔透露，為了忠實重現，北京故宮的研究團隊在文獻中查出來天燈、萬壽燈的使用方式、歷史沿革，乃至各部分的詳細尺寸，在各個庫房中找到了燈身模型、燈聯小樣，以及燈杆原件，成功進行復原。

以在乾清宮丹陛上與皇極殿丹陛上展示的萬壽燈座為例，在藝術製作上的精妙之處，在於燈樓的內部安裝六扇仙人風扇，即圍繞一個木柱嵌有六扇繪有仙人的扇面，這六扇仙人可以轉動，像走馬燈；燈樓下部有雲托，即刻有雲紋的半圓托；上有八叉蹲龍，龍口內有環，可挑起燈聯；為穩固八叉蹲龍，其下還有弧形的支撐杆，形同戧木，因上面亦有雲紋而稱雲戧；蹲龍上對應有八仙人；燈聯正反兩面均有文字，共十六幅，每聯兩幅對仗非常工整華麗，象徵歌舞昇平、吉慶祥瑞等；為防止燈聯隨風飄動，設有墜風甜瓜式銅鼓，每聯一鼓；為穩固整個燈杆，下面還有四根戧木、四個古銅回回銅墜。

尋常百姓難得一見的天燈、萬壽燈，2日晚間的復原品首度在故宮博物院進行公益拍賣，最後拍出人民幣2005万元。單霽翔表示，拍賣所得善款將全部用於貧困地區的教育和文化事業。