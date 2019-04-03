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上海小伙開咖啡館 不賣咖啡…租貓玩伴

2019-04-03 07:00世界日報 中國新聞組／整理

甘露（圖）在上海開設的貓咖啡館，顧客可付費與店內10隻貓咪互動。隨著養寵物的中國...
甘露（圖）在上海開設的貓咖啡館，顧客可付費與店內10隻貓咪互動。隨著養寵物的中國人增多，寵物療癒也成為一門好生意。 中央社
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上海人均GDP在2018年首次突破2萬美元，中產階級的生活特徵之一，是有越來越多人養寵物。看準寵物療癒經濟，當地讓客人花錢與貓互動玩耍的「貓咖啡館」也越來越多。

「一月貓府」正是俗稱的「貓咖」或「擼貓店」，開業才一個月，店內有10隻品種貓，多數是老闆甘露自己養的，少數是朋友出國唸書或移民而留給他。

在這裡，顧客可以用人民幣45元買一小時、或90元不限時的擼貓券，加上一杯飲料，享受與貓共處的時光。如果想要帶自己的貓來玩也可以，但店家會要求看貓咪的防疫卡。

常來店裡的胡小姐是店老闆朋友，她說自己只養過狗，但現在發現跟貓互動很療癒，「摸牠的時候就覺得好開心，心情自然而然變好」。

甘露把店開在市中心最具小資風情的前法國租界區，雖然租金昂貴占了營運成本6成，但他觀察，這一帶養寵物的人較多，比起金融區也有更濃厚生活氛圍。

店家的落地窗外，總有不少路過民眾好奇往內觀看，還有熟客會進門跟貓咪打聲招呼。無論男女、老少、中外，貓咪都能吸引他們的目光。

「其實我心裡有底，這掙不到多少錢，主要是希望把興趣和工作結合。」30歲的甘露之前在媒體業工作，還兼職獲利更高的貓咪繁殖。但看到自己辛苦繁育的貓咪，因為飼主不懂照顧或是餵食劣質飼料等導致生病、死亡，他覺得很沉重。

2015年，甘露來到上海，當時養貓人口還沒這麼多，寵物貓價格還很貴，一隻要價人民幣數千元或上萬元，這兩年價格已經逐漸降低。

他說，以前的人養貓沒這麼講究，買貓糧餵貓就行了，但現在貓的全身上下都需要精心呵護，也都是商機所在。

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