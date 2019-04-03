王思聰買了兩隻…「網紅鴨」成新寵

2019-04-03 07:00 世界日報 中國新聞組／整理報導



千億富少王思聰。 圖／摘自IG 分享 facebook

擁有千億身家的王思聰近日斥資3萬元人民幣買了兩隻鴨，什麼鴨這麼貴？原來他買的是「柯爾鴨」，連牠生的蛋都價值不斐，一顆喊價500元人民幣。一時間，「王思聰鴨」登上熱搜，「網紅鴨」也成了寵物界的新貴。

王思聰最近又添新寵。自寵物界「白富美」王可可、四萬塊錢買的羊駝，貓、鸚鵡和倉鼠之後，王思聰日前在Instagram（IG）上發布斥重金買了兩隻鴨子。據悉，把鴨子賣給王思聰的是一位95後重慶姑娘小江，她在淘寶開了寵物店鋪，她也分享了如何把小眾產品賣成「網紅」的故事。

95後開發柯爾鴨：牠符合網紅的條件

上游新聞報導，在重慶渝北區某小區，小江帶著記者去花園看鴨。只見這兩隻王思聰同款鴨個頭比普通鴨子小，約1斤多重。鴨子長的白白胖胖，正在花園的小池塘游泳，一聽到主人呼喚，兩隻鴨子搖搖擺擺地走去回應。

「我是去年開始養的，這鴨子叫柯爾鴨，英文名call dark，原產於日本和荷蘭，能活10年左右。」小江表示，她自幼喜歡動物，養過狗、貓、刺、烏龜、松鼠以及普通鴨子等，在網友口中聽說了國外的柯爾鴨，便開始飼養。

她託人買了5枚柯爾鴨的鴨蛋，嘗試孵化。27天後，共投入1萬元買的新寵物們，有3隻孵化出了小鴨，讓她喜出望外。

據報導，在飼養過程中，小江發現柯爾鴨的很多優點：愛乾淨、無體臭、黏人、不掉毛，牠們甚至還能像寵物狗一樣，迎接主人，向主人撒嬌。

「攻擊性小，飼養方便，很適合當寵物。」當她看到街邊有人把染色的小雞、小鴨當寵物賣，前去購買的人還不少，說明接受度高。於是，小江有了把柯爾鴨當寵物銷售的想法。

而從事過電商運營的小江知道，價格高、稀有、顏值高的產品更容易成「網紅」，而柯爾鴨恰好符合。於是，柯爾鴨就成了小江自主創業的一個項目。

淘寶開店賣寵物鴨：大家接受度還挺高的

報導指出，當小江把這個決定告訴家人、朋友時，卻遭到全票否決。

「見過養狗、養貓的，哪有養鴨子的」、「孵化、養育小鴨是有風險的，可能會死」、「網上賣活體寵物，運輸能解決嗎」…在周圍人一片不看好中，小江還是堅持在網店上架了產品——鴨子。

據她回憶，當時淘寶上賣鴨子、柯爾鴨這類小眾寵物的店很少，她可能是第一家。「開始賣的是柯爾鴨和普通鴨子的雜交品種，一隻78元，大家接受度還挺高。」短暫試水後，小江拿出積蓄，加上到處借的錢，在2019年春節前後引進了20對柯爾鴨，一部分供售賣，一部分拿來自己孵化鴨苗。

據報導，小江給產品們定價：一枚柯爾鴨蛋售價500元，小鴨苗1200元，能生蛋的種鴨價格貴一點，視品相而定，價格在1萬2000元到1萬5000元。

雖然售價不菲，但買家卻不少。「柯爾鴨在一線城市較為流行，客人大多屬於中高收入家庭。年齡層分布廣，有學生、有媽媽、也有大叔。」小江表示，由於受眾範圍小，她在推廣上也能更精準，做的最多的是關鍵詞搜索廣告，每天投入100、200元，轉化率幾乎能達到一半，客單價在3萬左右。

除了推廣，其餘的客人都來自於口碑營銷。小江說，她教客人怎麼飼養、怎麼孵蛋、常規疾病處理等，基本每條信息必回，客人的好評度很高，轉介紹率70%、80%，就連王思聰也是轉介紹而來。

日銷售額破10萬：多虧王思聰的帶貨能力

報導說，小江還記得王思聰買鴨子的情景，應該是助理來買的，聊了幾句就下單了一對種鴨，總價3萬元，並催促早點發貨。

小江立馬聯繫最早的空運航班，開車把鴨子送去機場。最終，鴨子完好地送到了王思聰手裡。

沒幾天，王思聰曬出柯爾鴨，並登上微博熱搜，小江才知道自己的鴨子火了。「那天正好在刷微博，一下看到照片很熟，是我在我家廁所給鴨子拍的，這才知道是王思聰買了鴨子。」

據報導，讓小江更意外的是，不僅王思聰鴨火了，自己的淘寶店鋪也火了。她坦言，雖然早就猜到柯爾鴨能成為「網紅」，但預計會有一段時間的接受期，「多虧王思聰的帶貨能力，這麼快柯爾鴨就成了『網紅鴨』」 。

據悉，王思聰相當珍貴這兩隻鴨子，他的助理也常常會來詢問養鴨方式，想知道該怎麼照料才能讓牠們過得更好，眾多網友也紛紛感嘆，「有錢人的鴨子比我還能賺錢，花錢買兩隻回家生蛋，一個多月就能回本」。

如今，小江的淘寶店鋪日訪問量在2萬左右，日銷售額在10萬元以上。她最開始引進的20對種鴨已售罄，又引進了一批新的。

報導說，關於柯爾鴨的諮詢問題五花八門，小江念出一條信息，竟是問「鴨肉味道如何」。小江只好無奈回「這個我不知道，沒吃過也吃不起。」

小江說，柯爾鴨的孵化成功率並不是百分之百，加上小鴨沒養育好會死，所以賣鴨子風險還是挺大。

目前，她正在組建團隊繼續深耕小眾寵物市場。小江還指著剛買回來的一隻寵物雞說，這種雞也是國外品種，體型、羽毛都很漂亮，以後或許會上新該產品。

柯爾鴨、小叫鴨、可達鴨…都是牠

柯爾鴨英文名為call duck，中文一般叫小叫鴨，亦可按照諧音稱可達鴨。牠主要用於展覽和觀賞。他們與普通鴨子的區別是頭圓喙短，脖子短而粗，翅膀較大，尾巴不翹，身體呈梭形，腿較短，萌點十足。最關鍵的一點是——體型小。

成年的公鴨體重約500~700公克，而母鴨只有450~600公克。