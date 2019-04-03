親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

三星堆古蜀文明展 前進羅馬

2019-04-03 04:07聯合報 大陸特派員王玉燕／綜合報導

「三星堆：人與神的世界－四川古蜀文明特展」在羅馬揭幕，特展將持續到10月18日。...
「三星堆：人與神的世界－四川古蜀文明特展」在羅馬揭幕，特展將持續到10月18日。 圖／本報四川德陽傳真
分享
來自四川天府之國的「三星堆：人與神的世界－四川古蜀文明特展」，3月25日已在義大利首都羅馬的圖拉真市場及帝國廣場博物館隆重揭幕，將展至10月18日，繼續講述瑰麗神奇的古蜀文明的故事。

來自四川博物院、三星堆遺址博物館、金沙遺址博物館等8家文博機構收藏的145件（組）精美文物及複製品，為義大利人民奉上一場精美的文化盛宴，這也是四川向境外推介以古蜀文明為代表的古代四川文化的重要舉措。在此之前，該特展已在義大利那不勒斯國家考古博物館舉行。

三星堆位於四川德陽的廣漢市。博物館副館長朱亞蓉表示，此次展出的文物，包括三星堆青銅縱目面具、青銅人頭像、太陽輪等40多件有代表性的文物參展。除了大立人、金杖為複製品，其他都是原件。

據了解，三星堆古遺址被稱為20世紀人類最偉大的考古發現之一。作為長江上游地區中華古代文明的傑出代表，三星堆遺址的發現，有力地證明了長江孕育輝煌燦爛的古代文明，它反映了中國西南歷史上一個輝煌時代，是中華古代文明中不可分割的重要組成部分。

中國和義大利同為文明古國，在人類文明發展史上，都留下了濃墨重彩的篇章。本次展覽，也將有利於加強大陸與義大利在文化遺產保護領域的交流，譜寫文明交流的新篇章。

義大利博物館遺址
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

四川山火30消防員死 專家：2千度高溫難逃離

2019-04-02 21:29

河南發掘出逾10萬年前完整象牙化石 舉世罕見

2019-04-02 21:30

北京豪宅停車位售價830萬台幣 比二三線房子還貴

2019-04-02 20:04

安徽池州長江公路大橋 順利合龍

2019-04-03 04:07

唐高僧鑒真東渡起航點 在江蘇黃泗浦被找到

2019-04-02 21:41

《北京觀察》聲援許章潤 中國知識界的驕傲與欣慰

2019-04-02 16:27

大人糾紛小孩受罪 河南狠師投毒八寶粥害23幼兒吐血絲

2019-04-02 16:24

廣州司機邊哄娃邊開公交車 乘客心驚驚

2019-04-02 16:23

熱門文章

「我將無我」習近平的治國新詞 鄧聿文：恐帶來大災難

2019-04-02 16:05

台軍機若飛越台海中線反制 港媒：正中北京下懷

2019-04-02 16:04

過馬路被抓奶 空姐爆氣「一巴掌」打趴惡狼

2019-04-02 18:47

日本改年號「脫中」陸媒：100000+年都不成

2019-04-02 13:11

周志懷：一國兩制台灣方案金馬可先行

2019-04-02 15:26

共機若再越中線蔡英文要強勢驅離 陸批胡言亂語

2019-04-02 16:11

馬哈迪：中國超越馬來西亞 已是沒人看不起的強國

2019-04-02 19:02

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top