全球最長純電動大巴 深圳問世

2019-04-03 04:12 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



全球首款27米長純電動雙鉸接大巴--比亞迪K12A在深圳全球首發。 比亞迪官網 分享 facebook 全球首款27米長純電動雙鉸接大巴--比亞迪K12A，4月1日在深圳全球首發，這是迄今為止全球最長的純電動大巴。 中新社報導，K12A長度相當于9層高樓平躺，滿載量為250人，全速前行時時速可達70公里。該車採用全鋁合金車身結構，除了搭載比亞迪最成熟的電池、電機和電控等核心技術，還首次創新性集成了其用於軌道交通的分佈式四驅，成為全球首個搭載分佈式四驅系統的電動大巴。

27米長的純電動大巴，形如集成了三節大巴車廂的「地面小火車」，可有效緩解壅堵，進一步提升運輸效率。K12A最大的技術突破點在於其搭載的純電動分佈式四驅系統。車輛在平地行駛時，採用單橋驅動，節省能耗；當爬坡時，可切換至雙橋驅動，增強動力性，保證爬坡需求，不會影響整車舒適性和乘坐體驗。

K12A還沿襲了比亞迪的電池熱管理系統、能量回收系統、智能集成化設計以及輕量化全鋁合金車身等優勢，並搭載了雙槍直流和交流充電口，兩種方式可任意切換，一次充電續航可達300公里。K12A最大功率為600kW，相當於同尺寸柴油大巴的2倍，每台車每年可減少80噸二氧化碳的排放，在整個生命周期內，將節省36萬升燃油。

截至目前，比亞迪已累計向全球合作夥伴交付超過5萬輛純電動大巴，涉及6大洲、50多個國家和地區、300多個城市，並在中國、美國、巴西、匈牙利和法國等設立工廠。