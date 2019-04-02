唐高僧鑒真東渡起航點 在江蘇黃泗浦被找到

2019-04-02 21:41 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



「鑒真東渡」是中日文化交流史上最為重大的歷史事件。南京博物院考古所所長林留根今天在江蘇蘇州張家港公佈：他們用10年的時間在黃泗浦遺址發掘出唐宋時期的河道、唐代大型寺院建築基址，出土一萬餘間唐宋佛教文物標本，證唐高僧鑒真東渡起航點就在蘇州黃泗浦。

據香港文匯網，今年3月29日，「2018年度全國十大考古新發現」揭曉，江蘇張家港黃泗浦遺址上榜。南京博物院考古所副所長周潤墾表示，總面積1.2平方公里的黃泗浦遺址位於江蘇蘇州張家港市楊捨鎮慶安村與塘橋鎮灘裡村交界處，北距長江約14公里。

2008年11月，南京博物院考古所和張家港博物館專家在張家港駿馬農林花卉公司內考古調查，發現唐代瓷片，基本判定此為一處古遺址。此後10年間對遺址進行六次考古發掘，發掘面積達8000多平方米，發掘出唐代和宋代的河道、木橋、房址、水井、倉廒類等諸多遺跡，證實黃泗浦遺址是長江下游一處非常重要的港口集鎮遺址。

唐代高僧鑒真，應日本僧人邀請，於公元742年(唐天寶元年)東渡日本傳法。先後6次東渡，其中前5次均失敗。65歲的鑒真雙目失明，歷盡千辛萬苦，終於在754年到達日本。「鑒真被日本視作文化恩人」。

林留根表示，「史料記載雙目已盲的鑒真從揚州坐船到蘇州，在黃泗浦住了近一個月後隨日本遣唐使的船隊開始東渡。船隊11月19日出發，12月20日到達薩摩國阿多郡秋妻屋浦(今日本九州鹿兒島縣)。鑒真受到日本政府的禮遇，後來在日本東大寺為天皇等皇族授戒，唐招提寺至今保存著鑒真的木質乾漆坐像。因此，從黃泗浦出發的行程是中日交往史上的重要篇章。」

據蘇州考古研究所所長張照根指出，此次黃泗浦遺址考古發現的唐代河道河口寬約20多米，深約2.1米，有河道北岸的生土台階，底部有成堆的銅錢。現存唐代河道東側與現黃泗浦河交接，向西行100多米後拐彎往北,進入古長江口。黃泗浦無疑是唐宋時期江南地區入江的主幹水道之一。