四川山火30消防員死 專家：2千度高溫難逃離

2019-04-02 21:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



四川省涼山森林大火造成27名消防員、3名地方救火人士殉職，大陸各界表達哀悼，大陸應急管理部也已探討慘重傷亡原因。專家解釋，這次大火應是爆燃（Eruptive fire），速度非常快，不到一分鐘快速傳播的火焰就有可能完全覆蓋兩面山坡，且核心區溫度高達兩千度，「爆燃一旦發生，人員很難逃離」。

3月30日晚，四川省涼山州木裡縣海拔近4千米的雅礱江鎮立爾村發生森林火災。火災發生後，涼山州、木裡縣投入689人滅火。但31日下午，一隊滅火人員在轉場途中，受瞬間風力風向突變影響，突遇山火爆燃，30人失去聯繫，再尋獲時已全部殉職。

這30人中有木裡縣林業局局長楊達瓦；有剛結婚的消防中隊長；有不滿19周歲的消防新兵；剛結婚的消防員蔣飛飛，還沒來得及在老家辦酒席，他的妻子四個多月的身孕聽到消息後當即暈倒，送到醫院急救。另一個消防員代晉愷每次結束任務從火場返回就會寫著「活著就好」，但這次他沒能活著出來。

對這次森林大火，很多網友都在問為什麼傷亡會如此慘重，紅星新聞訪問現任中國人民武裝員警部隊訓練基地副參謀長朱占良解釋說，這次的「爆燃」，主要是受地形、氣候和風向的影響，使得可燃物劇烈燃燒，形成滾滾濃煙和森林大火，一旦出現，由於海拔高、地形複雜，救援人員就很難逃生。

朱占良說，森林大火主要分為三種：地表火、樹冠火、地下火。「爆燃」就是火借風勢，風借火威，由地表火發展到樹冠火，因為樹冠上有大量樹油，燃燒過程中還產生了爆響聲。這種大火的火焰高達四、五米高，燃燒速度每秒鐘超過六、七米，借助風力，更難想像。燃燒過程中，濃煙和一氧化碳會讓人窒息，高溫氣流也會造成讓人呼吸困難，曾經在滅火工作中犧牲的一些戰友，大多因為先窒息喪失了逃生能力，最後才被大火吞噬。

另據新京報報導，一名死裡逃生的消防員說，事發前，他與遇難的滅火隊伍相隔不遠，當時他們有7個人正在高山上滅火。下午5時許，風向突變，大火猛竄並迅速向上撲來。不遠處有一個山崖，他們被迫跳往對面山崖求生，跳過去後，有幾人摔傷。