北京豪宅停車位售價830萬台幣 比二三線房子還貴

2019-04-02 20:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



最近北京一處豪宅停車位售價高達180萬人民幣（約830萬台幣），甚至傳聞賣到200萬人民幣，比大陸二、三線房子還貴，讓許多網民想一探究竟這將近200萬人民幣的停車位是啥樣子。

「每日經濟新聞」報導，這處「天價停車位」位在海澱區核心位置的「萬柳書院」豪宅，社區是五、六層低密度建築，院牆很高，鬧中取靜，不時傳來鳥鳴。剩餘房源主要售價為4000萬至5000萬元人民幣（約兩億台幣以上）。

售屋人員稱，每戶有3個車位，每個車位在70多萬元到180萬元人民幣之間，180萬元左右的車位整個項目只有兩個，都是子母車位，就是兩個前後連接的車位。

仲介業者表示，與「萬柳書院」緊鄰的其他小區，每個車位多在80萬至130萬元人民幣（約370萬至600萬台幣）之間，稍便宜一點的至少也要70萬人民幣。

據中原地產研究中心資料顯示，近年來北京市停車位／車庫成交均價愈來愈高，在四環以內的小區停車位，稍好一點的沒有7、80萬元根本買不到。

北京停車位愈來愈貴，是大陸汽車快速成長的一個縮影，各大城市都面臨停車位一位難求的困境，在上海、深圳市中心的停車位也早就破百萬人民幣。

不僅是豪宅停車位，整個大陸停車位市場都存在很大缺口。在許多城市的大街小巷中，很多私家車輛停在人行道上的情況比比皆是。豪宅停車位賣到跟一般住家一樣貴現象，以後可能愈來愈普遍。